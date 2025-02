Pnrr, tornano a rischio i fondi per il Terzo Valico. Il Pd alza la voce: “Bucci e Salvini intervengano”

Genova. “La Liguria non può rischiare di perdere i fondi del Pnrr perché il centrodestra che governa la Regione da dieci anni non è stato in grado di vigilare sui tempi e sullo stato delle opere a partire dal Terzo Valico. La notizia del ridimensionamento dei progetti finanziati dal Pnrr perché vanno a rilento e non potranno essere conclusi nei tempi è un allarme che non può essere sottovalutato“.

A suonare la sveglia è Armando Sanna, capogruppo del Pd in Regione, mentre si torna a discutere di un possibile stralcio dell’opera dai fondi del Pnrr in vista dalla nuova richiesta di modifica che l’Italia presenterà nelle prossime settimane con un’inevitabile proroga delle scadenze. A contemplare il caso della galleria dei Giovi, che appare ormai impossibile completare entro il 2026, sarebbe stato proprio il ministro Tommaso Foti, citato dalla Stampa.

“Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini si attivi per garantire tutti i fondi necessari per il completamento del Terzo Valico – aggiungono all’unisono i deputati liguri del Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, che hanno presentato un’interrogazione alla Camera -. La revisione del Pnrr in atto non può e non deve ricadere su un’opera strategica per la Liguria e tutto il Nord Ovest“.

Il costo totale del progetto unico (che comprende anche il nodo di Genova) ammonta a 10,6 miliardi di euro (salvo nuovi extra costi) di cui circa 4 miliardi provengono dai fondi stanziati tramite il Pnrr. “Questi finanziamenti sono essenziali per il completamento dell’infrastruttura, ma vincolati al rispetto delle tempistiche previste – sottolineano i dem -. Il ministro faccia sapere come intende intervenire per evitare il rischio di perdita dei fondi Pnrr e se sta già pensando a delle alternative di finanziamento per garantire il completamento. Il Terzo Valico deve essere ultimato, non può subire ulteriori ritardi e blocchi oltre quelli già registrati finora, anzi occorre trovare le risorse per completare il quadruplicamento”.

“La giunta deve intervenire immediatamente presso il governo per capire lo stato reale della situazione – tuona ancora Sanna -. Il rischio di perdere i fondi per il Terzo Valico, opera oggi in grande ritardo, non è ammissibile, bisogna intervenire per scongiurare che succeda. Da tempo sollecitiamo azioni mirate chiedendo certezze sui tempi di realizzazione, ma l’inerzia di tutti questi anni ha portato a questo punto. Non si può perdere altro tempo. La Regione si attivi, innanzitutto affinché i lavori del Terzo valico procedano più velocemente, e nello stesso tempo chieda al governo rassicurazioni sulla possibilità di proroga dei tempi di scadenza. Non si può in alcun modo rischiare di perdere fondi vitali per un’opera infrastrutturale come questa, come non può essere messa a rischio la costruzione di case e ospedali di comunità se i tempi non venissero rispettati”.