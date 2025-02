San Valentino all’Acquario di Genova, proprio in questi giorni il corteggiamento tra pinguini

Genova. San Valentino si avvicina e anche all’Acquario di Genova l’“amore è nell’aria”: proprio in prossimità della festa degli innamorati i pinguini Papua (Pygoscelis papua) iniziano i rituali di corteggiamento e la costruzione dei nidi.

È questo il periodo dell’anno in cui si avvia la fase riproduttiva di questi uccelli e lo staff dell’Acquario posiziona sulle rocce della vasca le basi e i ciottoli di diversa misura utilizzati dai pinguini di questa specie per costruire il proprio nido.

La preparazione del nido segue un rituale preciso: la coppia sceglie il nido nella zona che ritiene più idonea, entrambi scelgono i ciottoli, presenti in vasca che, secondo loro, sono i più adatti, li afferrano con il becco e ogni volta che uno dei due li depone nel nido facendo una sorta di inchino, l’altro contraccambia inchinandosi a sua volta.

Il corteggiamento prosegue, anche dopo la costruzione del nido, con questa sorta di “danza” fatta di inchini e movimenti in avanti del collo fino a sfiorarsi reciprocamente il becco.

Alla fase di corteggiamento seguirà quella dell’accoppiamento e, nei casi più fortunati, di fecondazione e deposizione delle uova. Questa specie depone normalmente due uova, con la possibilità di deporne un terzo se i primi due dovessero rompersi. In caso contrario, il terzo uovo viene riassorbito. Nell’eventualità in cui tutte le tre uova dovessero rompersi, la femmina può deporre nuovamente un mese dopo. La cova è affidata a entrambi i genitori per una durata di circa 35 giorni, con turni di 1-3 giorni.

Anche per l’altra specie presente in vasca, i pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus), inizia la stagione dell’accoppiamento. Le coppie nidificano nelle tane sulle rocce predisposte proprio per facilitare l’opera di deposizione di questa specie, solita scavare i nidi nel terreno o cercare fenditure nelle rocce. Il loro rituale di corteggiamento è meno “coreografico” – si becchettano vicendevolmente sul collo – e avviene all’interno del nido. Per entrambe le specie, gli habitat e le condizioni stagionali riprodotti in vasca, ricreano i presupposti ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.

Per “il mese dell’amore”, l’Acquario di Genova riserva ai visitatori una speciale promozione sul biglietto combinato PianetAcquario (Acquario di Genova + Biosfera + Bigo) open flexi adulti: fino al 28 febbraio il biglietto sarà disponibile, solo per gli acquisti on line, alla tariffa di 37 euro, anziché 42 euro.