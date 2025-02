Pieve Ligure. Brutto incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 10.45 a Pieve Ligure. Un uomo di 44 anni è rimasto ferito cadendo da una fascia in zona via Chiossa. Per lui un trauma alla testa.

Per fortuna la persona non ha perso conoscenza e grazie all’intervento dell’elicottero Drago, vista la zona impervia, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.

Sul posto l’automedica Golf 6 e a un’ambulanza della Croce Verde di Bogliasco.