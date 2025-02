E Pietro Piciocchi diventa un giovane nonno, è nata la sua prima nipotina

Genova. Ieri, a margine della conferenza stampa sulle manutenzioni, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi “friggeva”: “Scusate ma ogni tanto controllo il cellulare perché potrei diventare nonno da un momento all’altro”.

E la nipotina, Elisa, è arrivata nella sera del 19 febbraio. Lei e la mamma, Carina, la figlia più grande di Piciocchi, stanno bene.

“Il lavoro per il Comune mi ha fatto sembrare un 65enne ma in realtà sono un nonno giovane, ho 47 anni“, ha scherzato il candidato sindaco del centrodestra che, a questo proposito, si dispiace: “In questo periodo potrò fare il nonno meno di quanto avrei voluto, ma sono felicissimo, contentissimo, di questo nuovo arrivo”.

E così la famiglia Piciocchi si allarga ancora di più. Come più volte lo stesso reggente ha raccontato, lui e la moglie, Emma Costa, con cui è sposato da oltre 20 anni e con cui condivide una profonda fede cattolica, hanno tirato su sei figli, tre ragazze e tre ragazzi, in passato hanno accolto due giovani profughi dall’Ucraina e recentemente hanno preso in affido una coppia di gemelli.