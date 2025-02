Un’idea per riaprire l’ostello della gioventù, Piciocchi: “Legato al sistema dei forti”

Genova. “L’ostello della gioventù deve tornare a fare l’ostello della gioventù“. Lo ha ribadito oggi il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi al termine della giunta itinerante numero 10. Vicesindaco e assessori sono “saliti” in Oregina, popoloso quartiere collinare tra Principe, il Lagaccio e il parco del Righi e, dopo la riunione di giunta, hanno incontrato comitati e associazioni del territorio, con il municipio Centro Est.

L’ex ostello della gioventù ha cessato di essere una struttura turistica nel 2017 dopo l’esperienza fallimentare della gestione di Aig, rete di alberghi per la gioventù. Dopo quel breve periodo di attività, è diventato un centro di accoglienza di senza fissa dimora e, ormai da tempo, ospita famiglie di profughi. Al piano terra c’è un asilo nido, mentre nella parte sottostante l’ostello c’è una palestra.

Il quartiere, però, vorrebbe che l’ostello – in via Costanzi, posizione di certo non comoda per raggiungere il centro città ma sicuramente panoramica – fosse recuperato alla sua vocazione originaria. Già nel 2022 le associazioni di Oregina avevano presentato un progetto che prevedeva l’unione del ricettivo, di spazi per il quartiere e dell’offerta scolastica.

Oggi Piciocchi è tornato a parlare di come ridare a Genova un vero e proprio ostello della gioventù: “Ho parlato con diverse società attive nell’imprenditoria sociale, ci sono tutte le condizioni perché l’ostello della gioventù possa riaprire, anche perché a Genova questa è una struttura che manca – dice Piciocchi – questo è un luogo meraviglioso, sarà collegato al sistema dei forti, e la concessione attuale scade al 2026”.

Questo l’orizzonte temporale, non immediato: “Al gennaio 2026 dobbiamo essere pronti con un progetto chiaro per rifare l’ostello della gioventù che, voglio specificarlo, prevede la permanenza anche dell’asilo Bondi, anzi quella può essere un’interazione che rappresenta un valore aggiunto”.

Tra i vari temi emersi durante il confronto con i cittadini, la richiesta di un ambulatorio sociosanitario, alcune problematiche relative al decoro, alla manutenzione, al volontariato, e la carenza di attività commerciali: “Il progetto del supermercato Doro in via della Cella sembra non essere andato a buon fine – ha detto Piciocchi – ma questo è un quartiere dove le persone, spesso anziane, non sanno dove andare a fare la spesa, quindi a breve incontrerò i rappresentanti di varie realtà della gdo per capire chi sia pronto a fare questo investimento”.

Durante la giunta itinerante c’è stato anche un incontro con gli studenti e le studentesse della media Gastaldi, Ic Oregina, che hanno chiesto il rifacimento del campetto da basket. L’assessora allo Sport Alessandra Bianchi ha dato mandato agli uffici di provvedere.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle associazioni e comitati del territorio, individuati dal municipio: Anteas, Spi Cgil Oregina, Misericordia, Anglad, Amici della Riunda, Quartiere in piazza, Genova a piedi, La Lanterna, Circolo Vega, Anpi, Associazione giardini Pian del Sole, Comitato Genitori Amici IC Lagaccio e Coordinamento associazioni Oregina- Lagaccio.

Tema molto sentito nel quartiere è quello della pulizia delle scarpate e della messa in sicurezza dei muri. “Sulle scarpate – ha detto Piciocchi – vista la necessità di ingenti risorse, abbiamo introdotto un apposito accordo quadro con cui, senza attingere alle risorse del verde ordinario, possiamo intervenire con un finanziamento di conto capitale dedicato e una pianificazione. Sui muri, abbiamo avviato un censimento di tutti i muri della città: saranno necessari decine di milioni di euro per il ripristino di muri cittadini, molti dei quali sono privati, per cui non c’è titolo di un intervento pubblico”.

“Su questo tema ho parlato a Roma una decina di giorni fa con i 14 sindaci metropolitani. Stiamo anche provvedendo al censimento di ponti e impalcati, al momento 600 per cui abbiamo una stima di costi da 2 milioni di euro circa a intervento”, conclude.