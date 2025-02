Piazza dell’Amor Perfetto: una leggenda d’amore e dolore nel cuore di Genova

Genova. Con l’avvicinarsi della festa di San Valentino, ci immergiamo in una delle storie d’amore più struggenti e affascinanti di Genova, che ha ispirato il nome di una piazza a dir poco unica: Piazza dell’Amor Perfetto. Situata tra via degli Orefici e vico delle Vigne, questo angolo pittoresco del centro storico nasconde una leggenda che affonda le radici nel lontano Cinquecento, un racconto che intreccia amore, passione e un destino tragico. Tutto ebbe inizio agli inizi del 1500, quando Genova si preparava a ricevere Luigi XII, re di Francia, in visita alla città.

L’occasione fu celebrata con numerosi eventi, tra cui una sontuosa festa, alla quale parteciparono nobili e dame dell’alta società genovese. Fu in quella serata che il sovrano, colpito dalla bellezza e dall’eleganza di Tommasina, una giovane nobildonna, incontrò il suo sguardo e una vera e propria scintilla di passione si accese. Tommasina era già sposata con Luca Battista Spinola, uno dei membri più influenti e potenti della nobiltà genovese. Tuttavia, la tradizione dell’epoca permetteva alle donne di intraprendere amori platonici, puri e casti, senza che ciò comprometesse la loro fedeltà coniugale.

Il sentimento che nacque tra la giovane e Luigi XII, quindi, rimase imprigionato nell’intensità di uno sguardo, un amore non consumato ma intenso, che resistette anche al ritorno del re in Francia. La speranza di Tommasina di rivedere il suo amato non svanì, ma il destino aveva in serbo per lei una tragedia. Un giorno giunse la notizia della morte di Luigi XII durante la battaglia di Cerignola, una notizia che, sebbene poi si rivelò falsa (anche all’epoca c’erano le fake news), distrusse il cuore della giovane. La sua sofferenza fu tale da consumarla lentamente, fino alla sua morte prematura, che avvenne tra le mura del suo palazzo genovese. Anni dopo, quando Luigi XII tornò a Genova, seppe della morte della sua amata e decise di rendere omaggio alla donna che aveva ispirato un amore che mai si era consumato.

Giunto nella piazza che oggi porta il suo nome, il re si soffermò sotto le finestre del palazzo dove Tommasina aveva vissuto, sospirando con nostalgia: «Sarebbe potuto essere un amore perfetto». La piazza, così chiamata in suo onore, rimane un piccolo ma significativo angolo di Genova, un luogo che racconta una storia di amore e dolore, un amore che non si è mai concretizzato ma che è sopravvissuto nel ricordo eterno di una passione ideale, giunta troppo tardi. La Piazza dell’Amor Perfetto, con la sua aura di romanticismo e malinconia, continua a raccontare la sua leggenda a chiunque passi da queste strade, testimoniando che a volte, l’amore più puro è quello che non ha avuto il tempo di fiorire.