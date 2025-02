Perde il controllo dell’auto e vola per 35 metri nella scarpata: in codice rosso al San Martino

Genova. Questa mattina il conducente di una vettura che percorreva una strada in località Baranzuolo, nella Val Cichero, per cause ignote ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada. La vettura ha terminato la sua corsa contro degli alberi circa 35 metri più in basso. I

Vigili del Fuoco di Chiavari hanno raggiunto la vettura e, con non poche difficoltà dovute alla posizione dell’auto e dell’uomo all’interno, sono riusciti ad estrarlo. L’uomo di circa 80 anni, ha riportato diversi traumi.

In seguito si sono creati, grazie alle motoseghe, un percorso fino al raggiungimento della strada con la barella. Li, l’elicottero Drago VF lo ha verricellato a bordo e lo ha condotto all’ospedale. Sul posto sono giunti anche gli uomini del Soccorso Alpino e personale del 118. L’uomo è stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso ma sembrerebbe non in pericolo di vita