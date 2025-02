Pegli, lite a bottigliate tra minorenni davanti alla comunità

Genova. Un ragazzo di 14 anni è stato portato in ospedale lunedì mattina dopo essere rimasto ferite durante una lite scoppiata a Pegli, nei pressi di una comunità di accoglienza.

Stando a quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata tra due giovani ospiti della comunità, entrambi minori stranieri non accompagnati, che per affrontarsi avrebbero usato delle bottiglie. Uno dei due, un 14enne, è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi in codice verde per un controllo e le cure del caso.

Sul posto, in via Pacoret de Saint Bon, sono arrivate anche le volanti della polizia per gli accertamenti. Da chiarire il motivo della lite.