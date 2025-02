Genova. Paura la notte scorsa per le famiglie residenti in una palazzina di due piani in via Ratto, a Pra’, per un principio d’incendio divampato nel sottotetto.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 22, e sul posto è subita arrivata la squadra di Multedo con l’ appoggio di una partenza, l’ autoscala e il carro autoprotettori dalla centrale. Le fiamme sono state spente in poco tempo e non è stato necessario evacuare, e anche i danni sono stati contenuti.

Una volta messo in sicurezza il tetto e spento le fiamme le famiglie hanno potuto fare ritorno alle loro case. Restano invece ancora fuori le tre famiglie evacuate dal palazzo di via Anfossi, a Pontedecimo, il cui tetto è bruciato completamente giovedì pomeriggio.

L’edificio è stato dichiarato inagibile e le sette persone che vi abitavano hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa sino a data da destinarsi.