Paura a Carasco, fumo nel centro commerciale: colpa di un guasto al forno

Carasco. Momenti di apprensione questa mattina al centro commerciale Ipercoop di Carasco dove ha iniziato a uscire del fumo da un forno di cottura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che per fortuna non hanno dovuto adoperarsi per spegnere incendi: la fuoriuscita era dovuta a un guasto tecnico che non ha generato fiamme. Diversi clienti del bar si sono comunque riversati all’esterno dell’edificio.

Dopo che i vigili del fuoco hanno verificato che non c’erano pericoli, è intervenuta una ditta specializzata per risolvere il problema.

Non si registrano né feriti né intossicati.