“Patti di collaborazione” per mantenere i giardini di una scuola di Cornigliano, la protesta dei genitori

Genova. Villa Dufour, a Cornigliano, ospita l’omonima scuola dell’infanzia e la primaria Sbarbaro. Il compendio, ristrutturato un paio di anni fa da Società per Cornigliano, ha a disposizione una vasta area verde che rappresenta un’opportunità didattica per i bambini delle scuole. Il problema è che per rendere fruibile quest’area verde l’amministrazione pubblica ha stabilito che la gestione di fasce e giardini sarà portata avanti attraverso i cosiddetti “patti di collaborazione”, forme di volontariato da parte di cittadini in accordo con Comune e Municipio.

Una soluzione che però non piace ai genitori dei bambini e bambine che frequentano le due scuole. E anche se alcuni di loro accetteranno di mettersi al lavoro – per dare ai figli la possibilità di realizzare un orto didattico – il comitato di famiglie ribadisce con una nota la contrarietà all’istituzione del patto di collaborazione proposto dal municipio Medio Ponente.

“Riteniamo inaccettabile che la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici, in particolare quelli scolastici, venga affidata al volontariato anziché essere garantita dagli enti preposti – dicono – prendiamo atto che il Municipio non è in grado di assicurare una manutenzione regolare e adeguata, nemmeno in luoghi frequentati quotidianamente dai bambini, che richiederebbero invece maggiore attenzione e sicurezza”.

Il patto di collaborazione viene definito “strumento calato dall’alto”. I genitori affermabi: “Questo non deve più accadere: la gestione degli spazi scolastici deve essere garantita dall’amministrazione pubblica, non scaricata sulle famiglie che non possono e non devono garantire continuità nella gestione di spazi pubblici. Siamo grati ai genitori che, con senso di responsabilità, si sono offerti di migliorare il verde della scuola, ma questa disponibilità non può e non deve diventare la soluzione all’inefficienza amministrativa. Il volontariato non è lo strumento per colmare le lacune della gestione pubblica né per risolvere problemi strutturali”.

Dito puntato anche sulla gestione delle risorse per il verde pubblico in città: “Si trovano soldi pubblici per la manutenzione delle aiuole di Viale Brigate Partigiane, ma a Cornigliano e nelle scuole dell’infanzia del nostro quartiere si preferisce delegare ai cittadini, si tratta di una precisa scelta politica, che privilegia l’estetica di alcune zone della città a scapito delle reali necessità delle famiglie e dei bambini. Tuttavia, anche noi paghiamo le tasse e abbiamo diritto a servizi essenziali dignitosi”.

Infine la richiesta al municipio: “Si assuma le proprie responsabilità, garantendo risorse e interventi adeguati per la cura degli spazi scolastici e non limitandosi a scaricare il problema sui cittadini”.