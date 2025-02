Patrizia Bonalumi è la nuova vicaria della questura di Genova

Genova. Patrizia Bonalumi è la nuova vicaria della questora Silvia Burdese. Bonalumi si è insediata nei giorni scorsi, e la sua lunga carriera è saldamente legata alla questura di Genova.

Laureata in giurisprudenza nel 1991 e abilitata alla professione forense, Bonalumi si è arruolata in polizia l’anno successivo. Nel 1993, al termine dell’80esimo corso per vice commissario, è stata assegnata alla questura di Genova, dove ha operato sino a oggi ricoprendo diversi incarichi.

Il suo percorso è iniziato alle volanti, proseguito all’Ufficio Immigrazione e poi alla Divisione Anticrimine dove, nel 1996 è stata nominata dirigente del neo-istituto Ufficio Minori. Dal 1999 è approdata all’Ufficio di Gabinetto come funzionaria responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico con incarico di portavoce del questore e, dopo una breve parentesi alla Squadra Mobile, ha assunto l’incarico di vice capo di gabinetto, grazie al quale ha approfondito le tematiche relative ai servizi di ordine pubblico, coordinando i relativi Tavoli Tecnici e curando il raccordo con gli enti territoriali. Dal 2007 al 2008 ha ricoperto l’incarico di dirigente del Commissariato Foce-Sturla.

Negli anni successivi Bonalumi è stata vice dirigente e funzionaria responsabile della Sezione Informativa della Digos e ha diretto la Squadra Tifoserie, nel 2018 ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dove è rimasta sino al 2019. È poi passata a dirigere il Commissariato Centro, e a giugno 2020 è diventata capo di gabinetto della questura. Il 6 febbraio l’incarico di vicaria della questora.