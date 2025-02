Pastorino: “All’istituto Duchessa di Galliera un ciclo di conferenze ma senza voci del centrosinistra”

Liguria. “È sempre positivo che le scuole promuovano momenti di confronto con figure istituzionali, professionisti e personalità di rilievo, permettendo agli studenti di approfondire tematiche di attualità e comprendere meglio il funzionamento della società e delle istituzioni. In questo senso il ciclo di incontri con le istituzioni ‘Fulgis Incontra’, organizzato dalla Fondazione Fulgis in collaborazione con l’Istituto Duchessa di Galliera, è senza dubbio un’iniziativa meritevole”. Lo dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo di Orlando Presidente ed esponente di Linea Condivisa.

“Tuttavia – aggiunge – non si può non notare come il parterre degli ospiti sia composto esclusivamente da esponenti vicini al centrodestra: il Presidente del Consiglio Comunale di Genova Carmelo Cassibba, il facente funzioni di Sindaco di Genova Pietro Piciocchi e il professore universitario Matteo Bassetti. È legittimo domandarsi se si tratti di una scelta voluta o di una casualità”.

“La scuola deve essere un luogo di confronto aperto e pluralista, dove gli studenti possano ascoltare prospettive diverse e formarsi un’opinione critica, non uno spazio di monologo politico. Per questo, ci auguriamo che in futuro vi siano eventi che garantiscano un equilibrio di voci, coinvolgendo anche esponenti con posizioni dissonanti rispetto a quelle finora rappresentate. L’auspicio è che il confronto democratico non venga mai sacrificato per scelte di parte, soprattutto in un contesto educativo. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di privare le studentesse e gli studenti di un’opportunità di crescita e di escludere dal dibattito una parte significativa delle famiglie che hanno il diritto di vedere rappresentate idee e sensibilità diverse”, conclude Pastorino.