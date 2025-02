Riaperta la storica pasticceria Tagliafico dopo l’ispezione della Asl

Genova. Ha riaperto oggi, martedì 11 febbraio, la storica pasticceria Tagliafico di via Galata, chiusa per consentire alla Asl di compiere accertamenti su alcuni insetti trovati all’interno del negozio.

L’annuncio della riapertura era arrivato lunedì sera direttamente sui social. I titolari della pasticceria avevano annunciato che “con enorme piacere ci vedremo domani mattina. Saremo aperti come di consueto e vi attendiamo già per un caffè e una dolce colazione. Stiamo già lavorando per voi”.

Tantissimi i commenti da parte dei clienti affezionati del punto vendita, preoccupati che la chiusura potesse prolungarsi. Come detto, il negozio era stato temporaneamente chiuso dopo il ritrovamento di alcune blatte all’interno, la stragrande maggioranza catturate dalle esche appositamente messe per eliminarne la presenza, tutte morte eccetto due esemplari. La Asl aveva accertato che non vi era alcun problema di igiene né di pulizia, e che nessun insetto è entrato in contatto o si è aggirato nelle vicinanze degli alimenti, ma alla luce dell’intervento era stato necessario chiudere per procedere con una ulteriore disinfestazione. Una volta eseguita, la pasticceria ha potuto accogliere nuovamente i clienti.

Quello delle blatte è un problema molto sentito soprattutto tra i commercianti del centro storico, costretti a effettuare regolari disinfestazioni per far fronte al proliferare di questi insetti: “Siamo in una posizione di angiporto e sotto abbiamo molti rii. In più non fa più freddo d’inverno e queste specie proliferano. Il fatto che gli insetti siano stati trovati morti vuol dire che il nostro sistema funziona, ma se per esempio i condomini non fanno la loro parte non servirà a niente – aveva detto il presidente di Confcommercio Genova, Alessandro Cavo – Il Comune ci garantisca la possibilità di fare impresa nel centro storico. C’è bisogno di informazione da parte del Comune su cosa stanno facendo e cosa non stanno facendo per contrastare la diffusione di questi animali, topi compresi”. Anche i topi infatti sono una criticità nota, soprattutto in centro storico.