Passaporto dei presepi, domenica 16 febbraio al Ducale la giornata di chiusura

Genova. Domenica 16 febbraio, a Palazzo Ducale, presso la Sala del Maggior Consiglio, si svolgerà la giornata conclusiva della manifestazione Passaporto dei presepi genovesi, che ha da quest’anno ottenuto il patrocinio del ministero della Cultura.

Ad aprire l’evento, domenica alle 15.30, sarà un corteo storico che, composto da oltre 50 figuranti di gruppi storici cittadini e caratterizzato da abiti ispirati alle statuine presepiali del Maragliano, sfilerà da Piazza Matteotti a Piazza de Ferrari per poi salire a Palazzo Ducale e formare un grande presepe vivente che introdurrà così la cerimonia.

L’evento si svolgerà, appunto, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dove, a partire dalle ore 16, dopo i saluti istituzionali, si alterneranno interviste, momenti di approfondimento e momenti musicali inerenti alla storia e la cultura del presepe con letture a cura di Pietro Fabbri, attore del Teatro della Tosse, e brani del Coro Monte Cauriol.

Sarà intervistato anche don Roberto Fiscer, parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, a cui proprio recentemente è stata dedicata una statuetta del presepe a Napoli caratterizzata da berretto, cuffie e la console di Radio Fra le Note, fondata proprio da don Roberto con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi dell’oratorio e diventata nel 2018 associazione di promozione sociale accreditata presso l’ospedale pediatrico Gaslini.

Durante la cerimonia verranno presentati, attraverso un collage di video fotografici, i 74 presepi che hanno partecipato all’edizione del Passaporto 2024-2025.

Alle 16 i saluti istituzionali con intervento anche del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi. Saranno presenti l’assessora alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli e, per la Curia Arcivescovile, don Gianfranco Calabrese, il prefetto della Cattedrale monsignor Ganabano e padre Mauro DeGioia. Durante il pomeriggio, i presepi aderenti e i partecipanti ai percorsi riceveranno appositi riconoscimenti.

Durante la cerimonia verrà consegnata ai familiari una targa in memoria di Francesco Farsetti, figurante del Corteo Storico del Comune di Genova recentemente scomparso, a cui verrà dedicata una categoria di premi speciali.

Nel loggiato davanti al Salone del Maggior Consiglio verranno esposti alcuni manufatti di coloro che hanno partecipato ai corsi per presepisti organizzati dall’Assessorato alle Tradizioni nell’autunno scorso.

“Con la seconda edizione, il Passaporto dei Presepi si è confermato essere una tra le iniziative entrate nel cuore della comunità cittadina e non solo – dichiara l’assessora alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli – con orgoglio siamo felici della concessione del patrocinio del Ministero della Cultura, segno della riconosciuta valenza culturale, artistico e storica dei nostri presepi. Questa manifestazione, che ha celebrato le tradizioni presepiali della nostra città, è stata un vero e proprio cammino nella nostra storia e cultura, un omaggio all’arte e alla sacralità del presepe, simbolo di unione e di tradizione. Ci sono state grandi novità quest’anno: settantaquattro presepi, trenta in più rispetto all’anno scorso, con cui abbiamo proposto due percorsi, uno “dei Re Magi” e un “della Stella Cometa”, che hanno coinvolto tutti i quartieri cittadini, estendendosi alla città metropolitana. Tutto questo testimonia come la cultura del presepe a Genova sia molto forte e sentita. A tutti coloro che negli anni l’hanno tramandata e custodita va il nostro sincero ringraziamento e sostegno”.

“In questa giornata riconosciamo il grande impegno di tanti che con dedizione e costanza realizzano i presepi nelle parrocchie della nostra città – dichiara don Gianfranco Calabrese, vicario per l’annuncio del Vangelo e per la missionarietà – Il Passaporto dei Presepi è uno straordinario incentivo a visitare le tante rappresentazioni della Natività, allestite con ingegno, fantasia e rispetto per le tradizioni. Il presepe per i Cristiani è il cuore del Natale. Rappresentare la natività in tanti luoghi della nostra città permette di toccare con mano il senso profondo di questa festa. Il Passaporto dei Presepi è solo una delle tante iniziative che vedono lavorare in sinergia la Diocesi e il Comune di Genova. Soprattutto in questo anno del Giubileo ci saranno tante occasioni per continuare e rinsaldare questa collaborazione a favore della Città”.

Tra i partner dell’iniziativa anche la Camera di Commercio di Genova il cui segretario Generale, Maurizio Caviglia, sottolinea: “Premi che danno ulteriore valore a quell’eccellenza genovese che sono i ristoratori e i bartender Genova Gourmet, che scelgono di mettere sulle proprie tavole i prodotti certificati del territorio o di proporre bevande e cocktail basati su sapori e aromi locali. Un marchio di eccellenza che questa settimana è stato protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e che vogliamo far conoscere e apprezzare sempre più anche dai cittadini genovesi”.