Scoperto un nuovo lago nel parco di Villa Durazzo Pallavicini: partono le visite guidate al camelieto

Genova. Si apre con un appuntamento tradizionale la stagione del parco di Villa Durazzo Pallavicini: la splendida fioritura del camelieto storico.

I cancelli del parco storico riapriranno il primo marzo, con una novità. Tutti i weekend dal 1 marzo al 6 aprile alle 14.30 saranno infatti attive le visite guidate al camelieto storico più antico e più grande d’Italia che, da quest’anno, si è arricchito grazie a nuovi impianti di oltre 60 esemplari.

Il parco di Villa Durazzo Pallavicini, realizzato tra il 1840 e il 1846 è considerato un’eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo, vanta uno dei camelieti più importanti d’Europa e il più sviluppato d’Italia: nato nel 1856, è oggi un viale di 200 metri con veri e propri alberi di camelie che superano i 6 metri con una ricchezza straordinaria che conta 150 cultivar.

Scoperto il “Lago Nuovo”

Il 2025 si apre inoltre con tante altre novità per i visitatori: il ninfeo della Sala Verde è stato restaurato ed è ora visibile dopo decenni, e l’architetta Silvana Ghigino, direttrice del Parco, ha avuto modo di riportare alla luce un nuovo elemento che faceva parte della progettazione originale ottocentesca dell’impianto del parco. Mentre fervevano i lavori per il ripristino dell’area del ruscello, scavando è emerso che il ruscello in realtà era un lago. Negli ultimi mesi si è dunque lavorato incessantemente per ritrovarlo, restaurarlo e ripristinarlo entro l’apertura.

I visitatori del parco, oltre al Lago Vecchio e all’iconico Lago Grande, troveranno il soprannominato Lago Nuovo, elemento naturalistico evidentemente mancante e che va a a chiusura dell’esodo del percorso scenografico ideato da Michele Canzio e voluto da Ignazio Pallavicini nel 1856.

Le visite guidate alla fioritura delle camelie

Tutti i sabati e tutte le domeniche dal 1 marzo fino al 6 aprile, alle 14.30 saranno attivi veri e propri tour della camelia. I visitatori incontreranno la grande pianta sita sul Lago Grande, attraverseranno il camelieto storico per giungere alle camelie del giardino di Flora e alla camelia pendula posizionata in prossimità della scena del Coccodrillo.

Si parlerà delle caratteristiche di queste piante così amate nell’Ottocento e ancora oggi, tanto da diventare fiore simbolo di importanti marchi del beauty e del lusso. Si parlerà della storia di questo fiore, della sua fisiologia, delle sue richieste colturali e dei programmi che la gestione di Villa Durazzo Pallavicini ha nei confronti di questo viale che detiene il titolo di camelieto più grande e più antico d’Italia. Si visiteranno anche le camelie del Giardino di Flora e lo splendido esemplare di Camellia japonica ‘Rubra simplex’ che troneggia al di sopra del Lago Grande. Il tour dura due ore ed è obbligatoria la prenotazone. Il parco poi aprirà i suoi cancelli al pubblico tutti i giorni (lunedì escluso) con orario 9.30- 18.