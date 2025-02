Parcheggi kiss&buy in tutta Genova, in arrivo 92 nuovi stalli: la mappa quartiere per quartiere

Genova. Dopo la sperimentazione in centro il Comune di Genova vara i parcheggi kiss&buy in tutti i Municipi per aiutare i commercianti, ma anche favorire l’accesso a farmacie e servizi pubblici. In base alla mappatura realizzata insieme alle associazioni di categoria, nelle prossime settimane saranno tracciati 92 nuovi stalli in quasi tutti i quartieri che si potranno utilizzare con le stesse regole di quelli già esistenti: sosta gratuita consentita per un massimo di mezz’ora esponendo il disco orario, pena il rischio di sanzioni da parte della polizia locale.

“La sperimentazione in centro storico all’inizio non è stata molto compresa e abbiamo dovuto fare reprimere comportamenti non proprio corretti – spiega l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino nella commissione consiliare ad hoc convocata oggi a Palazzo Tursi -. Adesso questi parcheggi vengono usati per la loro funzione e si è deciso di ampliarli a tutto il territorio cittadino, trovando i punti in cui è possibile tracciarli”.

Se in centro i kiss&buy – ancora criticati per la scelta del nome, che riprende la logica del kiss&fly negli aeroporti – sono stati ricavati perlopiù dove non c’erano altri parcheggi, spostandosi sul territorio gli uffici del Comune hanno dovuto individuare una serie di criteri per evitare di favorire alcune attività commerciali rispetto ad altre. “La finalità è offrire una maggiore rotazione, in modo da aumentare la possibilità di trovarli liberi – continua Gambino -. Ci siamo fatti dare la mappatura del territorio in funzione della densità di attività commerciali, farmacie, ma anche servizi al cittadino come studi medici, poste, uffici. Abbiamo escluso le zone in cui la regolamentazione già garantiva una turnazione con disco orario, Blu Area e Isole Azzurre“.

Così, tenendo conto anche delle richieste dei Civ, è stato stilato l‘elenco dei nuovi kiss&buy che andranno ad aggiungersi ai 44 operativi in centro dallo scorso agosto, parte delle compensazioni proposte ai commercianti per digerire la Ztl di piazza Fontane Marose (su cui nel frattempo il Comune ha fatto marcia indietro).

Tra i pochi quartieri totalmente esclusi ci sono la Foce, dove pressoché tutti gli spazi sono occupati da parcheggi a pagamento anche a rotazione, e Pontedecimo, che dispone di un ampio numero di stalli in zona disco. Inclusa invece Sestri Ponente, come aveva anticipato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi dopo l’incontro con la proprietà di Giglio Bagnara. Ulteriori stalli sono allo studio nella zona di Oregina: “È rimasta scoperta via Napoli, ho chiesto un’implementazione”, osserva Gambino.

Di seguito riportiamo la tabella con l’elenco completo di tutti i nuovi parcheggi kiss&buy, municipio per municipio, strada per strada. Le attività di tracciatura, fa sapere l’assessore Gambino, inizieranno a marzo.

Soddisfatti i rappresentanti delle attività economiche. “In questo modo avremo un aiuto per fronteggiare la concorrenza delle grandi strutture di vendita che hanno un’enormità di parcheggi a disposizione, in una città come Genova caratterizzata da una viabilità complessa e una limitata rete di parcheggi”, commenta Maria Ornella Caramella, coordinatrice assistenza di Confcommercio Genova. “Speriamo che i nostri negozi possano tornare ad avere un’ottima fruizione per gli acquisti – aggiunge Paolo Barbieri, direttore di Confesercenti Genova -. Sono stati inseriti anche luoghi in cui si ha necessità di accosto per i servizi, lo riteniamo fondamentale. Auspichiamo che dopo la prima fase di sperimentazione ci sia un’implementazione anche per le delegazioni rimaste escluse”.