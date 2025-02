Ospedale Gallino, arriva anche l’automedica. Nicolò: “Sempre più al servizio del territorio”

Genova. “L’automedica Golf2, ora in servizio a Bolzaneto, da domani sarà operativa dall’ospedale Gallino di Pontedecimo, in prossimità dell’ambulatorio che prende in carico i pazienti a bassa complessità. L’obiettivo è quello di incrementare i servizi e le potenzialità dell’ospedale stesso anche con la presenza di un’équipe altamente specializzata, visto che sarà sempre presente un medico dell’urgenza. Si tratta quindi di un presidio in più che sarà di supporto all’attività sanitaria del Gallino, sempre più a servizio del territorio per assistere i casi meno gravi”. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, in merito all’automedica che domani prenderà servizio a Pontedecimo.

Il Gallino oggi può contare su un ambulatorio di codici bianchi a cui possono rivolgersi tutti i cittadini genovesi. Il servizio, dedicato ai casi a bassa complessità, è attivo tutti i giorni, sabato e festivi compresi, dalle 8 alle 20 in accesso diretto.

All’interno del Gallino è presente anche un polo guardia medica e un centro di medicina integrata, che accoglie utenti con patologie oncologiche, immunomediate e rare, accompagnando i pazienti nell’iter di terapia tradizionale con percorsi individuali personalizzati. I percorsi, articolati su base trimestrale, comprendono colloqui psicologici, agopuntura, neuroauricoloterapia, shiatsu, valutazioni nutrizionali, musicoterapia e yoga.

L’ospedale di Pontedecimo dispone inoltre di un’area dedicata alla day week e week surgery multidisciplinare (chirurgia generale, chirurgia della mano, del piede, vascolare, ortopedia, urologia) e di un reparto di anestesia e rianimazione con blocco operatorio e ambulatorio anestesiologico.

Completano l’offerta sanitaria del Gallino una piastra poliambulatoriale (andrologia, chirurgia, chirurgia del piede, diabetologia, endocrinologia, geriatria, medicina del lavoro, ortopedia, urologia, cardiologia, neurologia, senologia), il reparto di medicina con cure intermedie, il day hospital oncoematologico, l’endoscopia digestiva e il consultorio.