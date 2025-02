Orgoglio Liguria, dopo il sostegno di Bucci alle regionali la civica si organizza su tutta la Liguria

Genova. Da esperienza civica elettorale a movimento strutturato, presente sull’intero territorio ligure: Orgoglio Liguria, nata come lista a sostegno del presidente della Regione Marco Bucci, si trasforma e si apre “a chi si riconosce nell’esperienza amministrativa e politica dello stesso Marco Bucci e intende impegnarsi per interpretare questi valori in altri enti locali in tutta la Liguria”.

Così i nuovi punti di riferimento della lista che si sono presentati ufficialmente stamani in conferenza stampa. La notizia è che nasce Orgoglio Genova, e sarà in campo anche alle prossime amministrative di primavera. Il coordinatore sarà Federico Barbieri, supportato da Lorenzo Pasi e Stefania Cosso. Pasi e Barbieri sono già consiglieri comunali nella lista Genova Domani, che quindi cambia nome.

Insieme ad Orgoglio Genova, nascono Orgoglio La Spezia, Orgoglio Imperia e Orgoglio Savona. “Il progetto – dice il capogruppo e consigliere regionale Giovanni Boitano, neo coordinatore regionale del movimento – si fonda sull’entusiasmo e l’impegno di tante persone che, già in occasione della scorsa campagna elettorale, hanno contribuito al successo di Orgoglio Liguria. Il nuovo movimento avvierà un’organizzazione snella ed efficace, con un coordinatore e un vicecoordinatore per ogni provincia ligure e, per la città di Genova, anche con un responsabile per ogni municipio”.

“Questa struttura permetterà di mantenere un legame stretto con il territorio e di rispondere in modo tempestivo alle esigenze dei cittadini. Il movimento non sarà rivolto al proprio passato con spirito autoreferenziale, ma punterà ad ascoltare e accogliere contributi, idee e persone che, anche provenienti da esperienze politiche diverse, riconoscono e sostengono l’importanza della svolta impressa all’attività amministrativa da Marco Bucci in Comune a Genova e ora in Regione Liguria”, continua Boiano.

“Orgoglio Genova – afferma il capogruppo consigliere comunale Lorenzo Pasi – rappresenta un’opportunità straordinaria per costruire, con la coalizione di centrodestra, una città sempre più dinamica, inclusiva e proiettata al futuro. Vogliamo coinvolgere sempre più cittadini in questo progetto, ascoltando le loro esigenze e traducendole in azioni concrete per la nostra città. Il gruppo comunale di Genova Domani che rappresento insieme a Federico Barbieri, che si occuperà del coordinamento cittadino, cambierà la propria denominazione in Orgoglio Genova”.

“Il successo riscosso sui territori dalla lista Orgoglio Liguria è stato molto forte in occasione delle elezioni regionali, ma ancor più dopo il voto abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione – aggiungono Marco Frascatore, Walter Sorriento e Paolo Rossi, che si occuperanno rispettivamente dei coordinamenti delle province di La Spezia, Imperia e Savona -. Moltissime persone ci hanno contattato mettendosi a disposizione per collaborare, farsi interpreti delle esigenze dei cittadini, partecipare a iniziative. Per questo anche in tutte le province Orgoglio Liguria si è strutturato e trasformato in un movimento organizzato”.

Nascono anche i coordinamenti nei municipi Genova. I referenti saranno Salvatore “Toto” Michelizzi, Ivonne Torres, Daniele Mignemi, Giuliano Sighieri, Marco Cavo, Andrea Lemmi, Giuseppe Rappa, Francesco Vesco e Stefania Cosso.