Ordinanza anti alcol a Sestri Ponente, operazione della polizia locale: oggi il sopralluogo di Piciocchi e Gambino

Genova. Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio a Sestri Ponente si è svolta un’operazione della polizia locale, finalizzata a verificare il rispetto dell’ordinanza contro l’abuso di alcolici nelle aree pubbliche.

L’attività ha portato all’identificazione di otto persone. Intorno alle 17, un agente ha notato in via Puccini tre gruppi di uomini che consumavano birra in bottiglie di vetro sulla strada. Visto il numero di presenti, sono state inviate tre pattuglie per supportare l’intervento. L’uso di luci fisse ha avuto un effetto dissuasivo e il gruppo si è dileguato. Inoltre, la polizia locale ha invitato gli avventori di un fast food a rientrare nel locale per evitare assembramenti.

Successivamente, una pattuglia ha monitorato le vie circostanti per verificare eventuali spostamenti dei soggetti coinvolti, mentre un altro equipaggio è rimasto nel parcheggio di un supermercato per garantire il controllo dell’area. Durante l’operazione sono state identificate otto persone, senza che venissero riscontrati comportamenti sanzionabili ai sensi dell’ordinanza anti-alcol.

Nessuno è stato trovato a consumare bevande alcoliche, mentre le bottiglie lasciate vicino ai muretti sono state svuotate. Dopo circa 15 minuti di presidio, l’area è stata completamente sgomberata. L’intervento ha avuto un effetto immediato, ripristinando il decoro e la sicurezza senza la necessità di azioni coercitive. Diverse persone di passaggio hanno espresso apprezzamento per l’operato degli agenti.

Oggi, c’è stato un sopralluogo delle istituzioni: il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, accompagnato dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino e dalla presidente del municipio Medio Ponente Cristina Pozzi ha avuto lo scopo di monitorare i risultati dell’operazione e di confermare l’impegno delle istituzioni nel mantenere il decoro e la sicurezza nel quartiere.

“Operazioni come quella di ieri sono parte integrante dell’azione quotidiana di presidio del territorio”, hanno dichiarato Piciocchi e Gambino, sottolineando come “la presenza costante della polizia locale sia fondamentale per prevenire comportamenti legati all’abuso di alcol”.