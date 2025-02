Nucleare, Urso: “Nuovo soggetto industriale in Liguria per i mini-reattori di nuova generazione”

Genova. Un “nuovo soggetto industriale” con “radici in Liguria” per lo sviluppo del nucleare di terza e quarta generazione con la produzione di mini-reattori “trasportabili anche in piccoli container”. È stato uno dei temi affrontati durante la visita del ministro delle Imprese Adolfo Urso alla sede di Piaggio Aerospace a Villanova d’Albenga insieme al presidente ligure Marco Bucci. Si tratta di una newco controllata da Enel, con la partecipazione di Ansaldo e Leonardo, frutto di un accordo preliminare alla costituzione che si concretizzerà nei prossimi mesi.

“Noi pensiamo che la Liguria possa essere non soltanto il luogo dell’industria necessaria, cioè della siderurgia, dell’industria aeronautica che stiamo riaffermando con determinazione, ma anche il luogo dello sviluppo delle nuove tecnologie che poi danno valore anche all’industria tradizionale, quindi del nucleare di nuova generazione e certamente anche dell’intelligenza artificiale che poi sarà il nuovo motore che diffonderà, io credo, ne sono convinto, in Europa e nel resto del mondo, nuove opportunità per le nostre imprese, per il nostro Paese”, ha detto Urso. Si parla di E in più abbiamo guardato oltre, alle potenzialità che in questo territorio si possono a breve per quanto riguarda lo sviluppo del nucleare di terza generazione avanzata e di quarta generazione, cioè del nucleare di piccola dimensione realizzato su base industriale, adattabile e componibile e trasportabile anche in un container. Sarà sicuramente in Italia e in Europa la tecnologia più avanzata, pulita e sicura .

“Nei prossimi giorni – ha continuato il ministro del governo Meloni – il Consiglio dei ministri approverà il disegno di legge collegato alla manovra economica che il ministro Pichetto Fratin ha elaborato e nel contempo stiamo realizzando un nuovo soggetto industriale che ha radici proprio qui in Liguria perché vede la partecipazione delle più grandi aziende a controllo pubblico che hanno tecnologia e potenzialità in questo settore, nella piena consapevolezza che l’Italia è la terra della scienza del futuro e che dispone di brevetti sia nel campo della terza generazione avanzata, sia soprattutto nel campo della quarta generazione, che ci fanno essere competitivi a livello globale. Noi vogliamo realizzare in Italia i reattori di nuova generazione, puliti e sicuri, costruiti su base industriale, secondo necessità delle imprese o dei distretti industriali in Italia, nel Mediterraneo, in Europa, e poi trasportabili nel luogo dove sono stati richiesti, anche in un piccolo container. Questo è il futuro per quanto riguarda l’energia in Europa che noi dobbiamo garantire anche al nostro Paese. Sarà la tecnologia più avanzata per darci energia a un costo più basso e continuativo e soprattutto per garantire l’autonomia strategica nel campo energetico“.

Sul tavolo anche la vendita degli stabilimenti ex Ilva, cruciale per conoscere il futuro della fabbrica di Cornigliano e delle aree vincolate dall’accordo di programma: “Proprio stanotte si conclude la fase di rilancio per quanto riguarda l’assegnazione di degli impianti dell’ex Ilva a uno dei tre player internazionali che hanno manifestato l’interesse ad acquisirli nel loro complesso. Io sono convinto che anche questo dossier così importante e significativo per la siderurgia italiana dell’Europa e quindi per l’industria italiana andrà positivamente a soluzione”, garantisce Urso.

Durante l’incontro con Bucci si è parlato anche di innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. In particolare, è stata evidenziata l’importanza di Genova come polo d’eccellenza, grazie alla presenza del supercomputer Davinci-1 di Leonardo e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), leader nella robotica, in connessione con la Fondazione AI4Industry di Torino. “Noi vogliamo essere presenti, non da follower ma da leader“, ha rimarcato il presidente ligure.

A Villanova d’Albenga è stato fatto il punto sulla cessione di Piaggio Aerospace alla società turca Baykar e sui possibili sviluppi per il territorio ligure, anche in vista della prossima missione del ministro in Turchia. L’accordo tra Baykar e Piaggio Aerospace offre all’Italia l’opportunità di diventare un protagonista nella produzione di droni, aprendo la strada a una più ampia partnership tecnologica e industriale tra i due Paesi. Il Governo sta inoltre valutando ulteriori alleanze con le principali aziende italiane del settore, come Leonardo, per rafforzare il comparto aerospaziale nazionale e consolidare la leadership in Europa.