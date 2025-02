Nodo ferroviario, la svolta di Bucci: “Rivedremo il contratto con Trenitalia per potenziare il servizio”

Genova. Sì alla revisione del contratto di servizio con Trenitalia per aumentare le frequenze dei treni regionali dopo il potenziamento del nodo ferroviario. L’apertura è arrivata dal presidente ligure Marco Bucci durante il punto stampa al termine del sopralluogo del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in cantiere a Brignole.

“Come sapete siamo in negoziazione con Trenitalia per il contratto di servizio dopo aver contestato gli aumenti tariffari – spiega Bucci rispondendo a una domanda sul tema -. A breve avremo anche il top management di Trenitalia e Rfi che verrà in città. Certamente tutta questa grande infrastruttura darà a Genova dei grossissimi risultati e quindi è ovvio che debbano essere rinegoziate anche le frequenze dei passaggi. Tra Voltri e Brignole avremo praticamente una metropolitana di superficie, quindi ci sarà da rivedere tutto quanto questo percorso. Credo che tutto ciò porterà grandi vantaggi per i cittadini”.

Grazie al nuovo itinerario per i treni merci e passeggeri a lunga percorrenza, l’attuale linea Voltri-Brignole avrà a pieno regime una capacità di 10-12 treni all’ora, cioè una corsa ogni 5-6 minuti, a patto che il servizio venga potenziato una volta conclusi i lavori. L’accordo quadro con Rfi ipotizza un possibile incremento del 15,73% dei volumi di servizio, ma questo dovrà tradursi eventualmente in una contropartita economica. In passato il governatore Giovanni Toti aveva escluso ritocchi al contratto di servizio, ora invece Bucci dichiara che l’intenzione di rimettersi al tavolo c’è.

A differenza del Terzo Valico, ancora appeso all’incognita del gas, il nodo ferroviario vede ormai la luce in fondo il tunnel. “Il quadruplicamento si attiverà entro l’estate, siamo assolutamente in linea col cronoprogramma“, conferma il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi riferendosi al tratto Voltri-Sampierdarena che sarà raddoppiato dalla bretella Pra’-Borzoli, direttamente connessa al Terzo Valico. “Oggi le gallerie sono finite, quindi tutta la parte infrastrutturale è fatta, manca solo la posa dei binari – prosegue Rixi -. Oggi è venuto il ministro perché questa sarà l’ultima occasione per entrare nei tunnel coi veicoli”. Le nuove gallerie tra Principe e Brignole potranno essere percorse dalla prima metà del 2026. L’ultimo tassello sarà il riassetto di Voltri, compreso lo spostamento dei binari che consentirà di realizzare “una nuova passeggiata, creando un unico circuito pedonale che parte da Pegli e arriva sino alla fine della città”, rimarca il viceministro.

“Voglio ricordare che questi due tunnel sono stati scavati molto vicino alle case – aggiunge Rixi parlando delle gallerie Colombo e San Tomaso – e, oggi lo possiamo dire tranquillamente, senza aver creato nessun tipo di danno. Quindi le cose, se si fanno bene, si possono fare. Bisogna tranquillizzare le persone: quando si lavora in maniera efficiente e tecnicamente all’avanguardia, si riescono a fare opere che altrimenti sarebbe molto difficile fare. Verrà ripristinata e sistemata anche l’area Corvetto, dove c’è l’imbocco di una galleria di servizio che servirà in caso di incidenti. Nei prossimi mesi vedremo chiudere tutte quelle ferite che si creano quando c’è un un cantiere così importante all’interno di una città”.

“Aver messo insieme il progetto Terzo Valico e Nodo di Genova è stata un’idea vincente, dato che fanno parte di quello stesso percorso Reno-Alpi che va dai Paesi Bassi fino all’Italia: in questo modo Genova diventa l’ingresso a Sud di questo corridoio che permetterà di trasportare merci e persone attraverso tutta l’Europa – sottolinea Bucci -. È un grande risultato che porterà delle ricadute importantissime su Genova e su tutta la città metropolitana. Essere connessi con Milano in meno di un’ora e avere linee separate per merci e passeggeri sono vantaggi enormi che, tra l’altro, porteranno a un aumento dei valori immobiliari in città e nei suoi dintorni. Dove passano le infrastrutture c’è ricchezza, lavoro e qualità di vita: questa è la visione che sta dietro alla scelta di mettere a punto questo tipo di progetti e di realizzarli. Questo vale per la nuova diga del porto, per lo Skymetro, per i treni e per tutte le opere che stiamo realizzando con i 18 miliardi di euro assegnati alla Liguria e che la nostra regione vuole concretizzare il prima possibile”.

A Brignole, sotto il muraglione di via Montesano, è quasi pronta l’imponente galleria artificiale che sovrasterà i nuovi binari dedicati ai treni locali. La struttura fa parte di una variante progettuale chiesta dagli enti locali nel 2016 per consentire la realizzazione di un parcheggio multipiano e di una piastra attrezzata con verde pubblico nell’area davanti a Porta Pila: “Saranno oltre 200 parcheggi con un giardino pensile che porterà beneficio a una zona congestionata con problemi di traffico notevoli”, ricorda il vicesindaco Pietro Piciocchi. Per la progettazione e realizzazione dell’opera si attende un bando di Fs Sistemi Urbani.