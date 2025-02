Genova. Con l’allerta neve per sabato 8 febbraio scatta anche l’allerta valanghe in Liguria. L’avviso riguarda le Alpi Liguri del Sud e l’Appennino Ligure, per cui è prevista “neve a debole coesione e vento” e rischio valanghe tra verde e giallo, e dunque poco meno che moderato.

“La stabilità del manto nevoso è scarsa su alcuni punti per tutte le esposizioni al di sopra dei 1700 metri sul livello del mare, possibili valanghe di dimensioni medie – recita il bollettino neve e valanghe a cura del servizio Meteomonto dell’Arma dei carabinieri – La stabilità del manto nevoso è discreta su alcuni punti per tutte le esposizioni al di sotto di 1700 metri sopra il livello del mare, possibili valanghe di dimensioni piccole”.

Per sabato è previsto un netto peggioramento del meteo, con piogge diffuse di debole intensità e neve a fondovalle tra Valle Scrivia e Bormida, altrove quota neve più alta, clima freddo e ventoso.

Arpal ha per questo diramato l’avviso di allerta neve, gialla dalla mezzanotte alle 21 di sabato 8 febbraio sui comuni interni delle provincie di Genova, Savona e imperia, mentre sui versanti padani dell’entroterra sarà gialla da mezzanotte e arancione dalle 8 alle 15, poi nuovamente gialla fino a mezzanotte.