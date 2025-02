Nella cappella del San Martino i funerali di padre Mauro, sul feretro la maglia rossoblù

Genova. Si sono celebrati sabato mattina nella cappella dell’ospedale San Martino i funerali di padre Mauro Brezzo, frate cappuccino che per anni è stato proprio il cappellano del San Martino.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i dirigenti del policlinico, tra cui il direttore sanitario Giovanni Orengo, il presidente dell’Ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore, il dirigente Paolo Moscatelli, il direttore generale Marco Damonte Prioli, la ex dirigente Roberta Serena, ora al Gaslini. E ancora Franco Henriquet, padre della Fondazione Gigi Ghirotti e Umberto Valente, fondatore del centro trapianti di Genova, oltre alle tantissime persone che hanno conosciuto il religioso, ordinario di Badalucco, e tanti tifosi del Genoa che con lui hanno condiviso la fede calcistica. Tante le sciarpe rossoblu che spiccavano tra la folla, e anche una maglia con il numero 38 sistemata sul feretro.

Nel corso dei funerali sono arrivati anche il saluto e l’affetto di Angela Brambati dei Ricchi e poveri, inviati attraverso un’amica comune. Padre Mauro adorava infatti la canzone Mamma Maria, del gruppo genovese. La cappella del nosocomio genovese era gremita per l’addio al frate cappuccino che per 47 anni è stato al servizio dei malati e dei fragili, ma anche del personale sanitario.

“Mauro, per me, è stato, un po’ come per tutti voi, un padre – ha detto frate Luca Simoncini, padre provinciale dei Cappuccini – Era molto legato alla mia famiglia. Il nostro legame era particolarmente forte. Lui apriva tutte le porte. Dei primari, delle caposala, dei medici. Era irresistibile. Nessuno poteva resistergli. Il messaggio che ci ha lasciato è che è possibile aprire tutte le porte, perché quando si ama è possibile farlo”.

I canti francescani hanno accompagnato l’intera cerimonia, fino al solenne corteo: i confratelli cappuccini hanno portato a spalla il feretro, attraversando il parco del San Martino fino all’ingresso principale di largo Benzi. Lunghi applausi hanno scandito l’uscita dalla chiesa, proprio sulle note di “Mamma Maria”. Solo alla fine del lungo percorso il feretro è stato consegnato al personale di Asef del Comune di Genova per il trasporto al crematorio della Socrem di Staglieno.