Genova. Sono in corso le operazioni di spegnimento di un tetto di una abitazione a Neirone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in massa da Chiavari, Rapallo e dalla sede centrale in supporto.

Difficili le operazioni di spegnimento che oltre aver interessato anche il piano sottostante della casa, ha coinvolto anche i tetti adiacenti delle abitazioni confinanti del borgo. Non si segnalano feriti.

Notizia in aggiornamento