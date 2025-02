Nasconde secchi di grappa e frutta in cella: scoperto, aggredisce gli agenti della penitenziaria

Genova. Episodio singolare quello avvenuto nella giornata di ieri presso il carcere di Sanremo, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno rivenuto in tre celle diversi secchi pieni di frutta a macerare nella grappa. Una volta scoperti, i poliziotti hanno proceduto al sequestro del materiale.

Durante l’intervento, però, un detenuto per protesta si sarebbe scagliato contro gli agenti – secondo quanto riporta la Uilpa – facendo cadere rovinosamente al suolo una poliziotta, poi portata all’ospedale per accertamenti: i medici le hanno confermato 5 giorni di prognosi.

“Va deflazionata la densità detentiva – commenta Fabio Pagani, segretario Uilpa – bisogna potenziare urgentemente il Corpo di polizia penitenziaria, serve assicurare l’assistenza sanitaria e vanno messe in campo riforme complessive. Politicamente e moralmente, occorre fermare la carneficina e resstituire legalità alle carceri, per chi vi è ristretto e per chi, lavorandoci, cerca ogni giorno per come può di mettere una pezza alle moltissime falle, non sempre riuscendovi in un contenitore che fa acqua da tutte le parti”.

Nelle stesse ore, gli agenti della penitenziaria salvavano un detenuto classe 1995, in isolamento per scabbia, che con i lacci delle scarpe aveva tentato di impiccarsi