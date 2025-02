Muore schiacciato dalla carriola a motore: il corpo trovato da due passanti

Savona. Tragedia a Castelbianco, in provincia di Savona dove, ieri sera un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un mezzo agricolo. È successo intorno alle 18,30, ma la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. La vittima si chiama Rino Scola, 78 anni (classe 1947).

Scola è stato trovato da due passanti intrappolato sotto una carriola a motore. E immediato è scattato l’allarme. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga – sezione di Castelbianco, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nonostante i tentativi, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Non sono ancora chiare le cause del decesso: tra le ipotesi anche quella di un malore improvviso.