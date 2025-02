Muore alla fermata dell’autobus, malore fatale per un giovane di 35 anni

Genova. Neppure un paio d’ore dopo il decesso, per infarto, di un uomo di 70 anni alll’interno di un supermercato a Molassana, un’altra morte in circostanze drammatica si è verificata in città in questa domenica 2 febbraio.

Intorno alle 11 un uomo di 35 anni è morto mentre si trovava nei pressi di una fermata dell’autobus, di fronte alla stazione di Genova Brignole, luogo molto frequentato. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di alcuni passanti.

Sono stati allertati i soccorsi ma quando sono arrivati automedica e ambulanze per il giovane non c’era più nulla da fare. Si è trattato di un arresto cardiocircolatorio per causa da accertare.

Sul posto diverse volanti della polizia e squadre della polizia locale per accertamenti e per gestire le operazioni legate al trasporto della salma.