Msc lancia il servizio Medusec, transit time di nove giorni fra Genova e New York

Ginevra. Nell’ambito del nuovo network autonomo East/West, MSC annuncia miglioramenti innovativi per due dei principali servizi transatlantici.

“I cambiamenti riflettono l’impegno di MSC nel fornire ai clienti servizi più competitivi e la più ampia scelta di collegamenti diretti tra i porti”, si legge nella nota del gruppo.

Il servizio Medusec tra Genova e New York raggiungerà un transit time di soli 9 giorni, grazie ai seguenti aggiornamenti: le toccate a Barcellona e Sines saranno rimosse dal servizio, Barcellona sarà inserita invece nel servizio Emusa, e Sines resterà collegata alla costa orientale degli Stati Uniti tramite il servizio Emusa.

Maggiore connettività commerciale e accesso alla costa orientale degli Stati Uniti per le isole del Mar Tirreno (Sardegna e Sicilia) tramite i nostri servizi feeder. Accesso potenziato alla costa orientale degli Stati Uniti per le regioni dell’entroterra, grazie alla nostra rete intermodale in tutta Italia.

“Gli 11 servizi transatlantici del network autonomo East/West di MSC offriranno dunque una connettività commerciale senza pari tra Europa e Stati Uniti, con un’ampia gamma di scali diretti e tempi di transito competitivi – si legge nel comunicato – per ulteriori dettagli sull’aggiornamento odierno del network East/West, è possibile consultare la pagina dedicata al futuro network autonomo East/West”.