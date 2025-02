Morto Giorgio Ajazzone, il suo amico Roberto Mancini: “Abbiamo vinto tutto insieme. Una persona per bene”

Savona. Appena si è appresa la notizia della morte dello storico team manager della Sampdoria, Giorgio Ajazzone, su Savona (ma anche su Genova) è calata una nube di tristezza. Tanti i messaggi di cordoglio alla moglie Franca, ai figli Andrea e Luca. Tanti i ricordi dei tifosi sampdoriani. Ma tanti messaggi anche dai “suoi” ex calciato: da Pazzini a Cassano passando per Roberto Mancini.

Ed è proprio l’ex tecnico della Nazionale Italiana che, contattato dalla redazione di IVG, ricorda il suo caro amico. “E’ stato un pezzo della mia vita -afferma Mancini – siamo stati insieme 15 anni. Io sono arrivato alla Sampdoria che lui era giovanissimo, io anche, e quindi abbiamo fatto tutta la nostra gioventù insieme”.

“Abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere con la Sampdoria, sono stati anni meravigliosi”, prosegue Roberto.

“Ci lega qualcosa di stupendo – conclude l’ex bomber blucerchiato – è stata persona importante per me ma per tutti noi. Un punto di riferimento, una persona per bene, simpatico con lui siamo morti dalle risate. Un grande dispiacere”