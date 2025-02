Lutto nel mondo dell’atletica genovese: è morto Eugenio Salis, papà di Silvia

Genova. Lutto nel mondo dell’atletica genovese per la scomparsa di Eugenio Salis, padre di Silvia Salis, campionessa azzurra di lancio del martello e attualmente vicepresidente vicaria del Coni.

Salis per molti anni è stato custode dell’impianto sportivo di Villa Gentile, nel quartiere di Sturla, punto di riferimento per l’atletica leggera genovese e ligure in cui sono passate generazioni di atlete e in cui è cresciuta la figlia Silvia.

Proprio lei ha condiviso sui social una foto che la ritrae con il papà, corredata da un commovente messaggio: “Addio Papà. Non abbiamo avuto neanche un attimo per dircelo guardandoci negli occhi. Mi mancherai ogni giorno di questa vita. Ti amo”. Silvia Salis ha chiamato il figlio avuto dal marito Fausto Brizzi nel 2023 Eugenio, come il papà: il rapporto tra i due era strettissimo, ma sono state molte le persone che hanno condiviso con lei il dolore per la sua perdita.

“Tutta l’atletica italiana si stringe intorno a Silvia Salis per la scomparsa del caro papà Eugenio, storico custode del campo di atletica di Villa Gentile a Genova, testimone di generazioni di atleti che si sono succedute in pista e in pedana nell’impianto ligure – ha scritto in una nota la Federazione Italiana Atletica Leggera – Alla famiglia di Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni, campionessa azzurra del martello, vanno le più sentite condoglianze del presidente Fisal Stefano Mei, del consiglio federale e dell’atletica tutta”.