Tragico incidente a Borgoratti, morto un ragazzo di 16 anni: si chiamava Cesare Crovetto

Genova. Uno scontro fatale tra una moto e un’auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, intorno alle 16,20, in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, a Genova: a bordo del mezzo a due ruote viaggiava un ragazzo di 16 anni, morto sul colpo. Si chiamava Cesare Crovetto e viveva a Genova, nel quartiere di Albaro. Illesa la donna al volante dell’automobile, una jeep.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Verde di Quarto e l’automedica del 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il giovane non è sopravvissuto all’impatto. Gli agenti della polizia locale e il nucleo infortunistica della polizia locale si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dalle prime informazioni, sembra che il giovane abbia perso il controllo della sua motocicletta, modello motard da 125cc, in curva mentre viaggiava in direzione monte, finendo per impattare contro la vettura in transito in senso opposto.

A causa dei rilievi in corso si sono formate lunghe code nella stessa via Cadighiara in direzione monte. Sul posto sono arrivati, circa un’ora dopo lo schianto, i familiari dell’adolescente.

La madre è stata colta da un malore. In piazza Rotonda, vicino al luogo dell’incidente, si sono subito riuniti moltissimi ragazzini, sconvolti da quanto accaduto.

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta e che molto probabilmente la donna alla guida della jeep sarà indagata come atto dovuto ma dalla dinamica non sembrerebbero emergere responsabilità. Il pm titolare delle indagini è Federico Panichi.