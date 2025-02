Moody, incontro a Tursi tra sindacati e Comune: appello congiunto all’amministratore giudiziario per tutelare i lavoratori

Genova. Nuovo incontro questo pomeriggio a Palazzo Tursi tra l’assessore a Sviluppo economico, Lavoro e Relazioni Sindacali del Comune di Genova Mario Mascia e le sigle sindacali, per fare il punto sulla vertenza dell’ex Moody e trovare una soluzione utile a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori del locale, chiuso dopo l’incendio dello scorso settembre. All’incontro ha partecipato in collegamento anche l’amministratore giudiziario Marco Bobba.

Alla fine dell’incontro è stata diffusa una nota congiunta firmata dall’assessore Mascia e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in cui si legge che, dopo aver ricostruito con l’Amministrazione giudiziaria tutte le tappe della vicenda, così come si è sviluppata al margine degli incontri in assessorato, i firmatari “auspicano che quanto prima, e al più tardi all’udienza del 28 febbraio, lo stesso amministratore giudiziario, anche nel suo stesso condiviso interesse a tutelare il patrimonio dei lavoratori dell’azienda, voglia chiedere e ottenere dal Gup l’autorizzazione necessaria alla stipula del contratto meglio visto, volto a salvaguardare la continuità occupazionale, vuoi con il soggetto che ha già perfezionato anche a mezzo pec la relativa manifestazione di interesse a subentrare, vuoi con altri eventuali soggetti, che volessero fare altrettanto nel frattempo, prendendo atto che, alla luce delle proroghe e dei trasferimenti intervenuti dal 15 novembre scorso, le energie lavorative degli occupati possono essere messe a disposizione di chiunque sia ritenuto idoneo”.