Molassana, prolungato l’orario di apertura della biblioteca Saffi. Villani: “Sempre più riferimento per i cittadini”

Genova. E’ stato prolungato l’orario di apertura della civica biblioteca Saffi di Molassana, con un nuovo orario che prevede aperture più lunghe nel pomeriggio per consentire una maggiore fruizione degli spazi nel cuore della Val Bisagno.

A comunicarlo l’assessore ai Servizi Civici del Municipio IV Media Val Bisagno Angela Villani: “Ho proposto un prolungamento dell’ orario della nostra Biblioteca Saffi data la richiesta pervenuta dal territorio per venire incontro alle esigenze di chi lavora – soprattutto in centro – viste le difficoltà di percorrenza su strada della Valbisagno sul quale stiamo lavorando e che spesso non permette di arrivare in biblioteca entro l’orario di chiusura”.

Una proposta accolta subito dalla giunta municipale guidata da Maurizio Uremassi: “Con lo staff delle biblioteche Saffi e Campanella abbiamo lavorato insieme per una nuova organizzazione del turno interno della Saffi in modo da non gravare sulle finanze e sui lavoratori stessi. Adesso lavoriamo per ulteriori possibilità di orario e/o giorni per usufruire del servizio bibliotecario, facendo si che sia sempre più un punto di riferimento per la nostra cittadinanza”.

Ecco quindi il nuovo orario in vigore da oggi, lunedì 17 febbraio:

lunedì e mercoledì: h. 14.00/18.45

martedì: chiuso (aperta la Biblioteca Campanella)

giovedì: h.9.00/12.00 – 14.00/18.00

venerdì: h. 9.00/13.00″