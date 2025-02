Mistero al largo di Savona, falla su una petroliera e l’ipotesi di due ordigni: indagini in corso

Savona. Giallo a Savona, dove nella notte tra venerdì e sabato la petroliera “Seajewel“, attualmente ancorata nel campo boe Sarpom a pochi chilometri dalla costa di Savona, sarebbe stata danneggiata da due esplosioni. La nave presenta una falla di oltre un metro. Fortunatamente le lamiere della camera di sicurezza hanno tenuto, evitando lo sversamento del petrolio in mare.

Ancora non è chiara la causa. Non è escluso possa essersi trattato di un semplice guasto tecnico durante le operazioni di scarico del greggio, ma nemmeno che a causare le esplosioni siano stati due ordigni posizionati all’esterno dello scafo (le lamiere infatti sono ripiegate verso l’interno).

La Capitaneria di Porto in giornata ha diffuso una nota parlando di “notizie prive di fondamento” e ricostruendo così l’accaduto: “Durante le operazioni di scarico di crude oil il personale specializzato, che sovrintendeva tali operazioni, ha constatato alcune anomalie – da accertare – nelle procedure di discarica decidendo, di concerto con questa Capitaneria di porto, per motivi precauzionali, l’interruzione delle stesse. Questa Capitaneria attuava, nell’immediatezza, le procedure previste dai Piani antinquinamento e antincendio portuali. Non sono stati registrati sversamenti né danni a persone. Sono attualmente in corso accertamenti tecnici a bordo dell’unità in questione volti a verificare l’origine di tali anomalie e ad eliminare le stesse per il prosieguo delle operazioni in sicurezza”.

Al di là delle dichiarazioni tranquillizzanti, però, quel che è certo è che la Procura di Savona ha aperto un fascicolo per chiarire l’accaduto e che, al momento, gli inquirenti non escludono nessuna pista: nemmeno quella di un attentato terroristico, dato che la Procura savonese si è messa in contatto con quella di Genova, che ha la competenza in materia. Al momento il riserbo degli investigatori sulla vicenda è massimo.

Sul posto stanno indagando i militari della Guardia Costiera di Savona, la scientifica e la Digos insieme ai sommozzatori arrivati dalla Spezia per individuare le cause e il movente.

La “Seajewel”, lunga 245 metri e larga 42, è stata costruita nel 2009 e naviga attualmente sotto bandiera di Malta. E’ arrivata venerdì 14 febbraio dall’Algeria.