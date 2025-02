Liguria. Gli strascichi della perturbazione restano ancora sul centro-Levante della regione per la giornata di oggi, mentre a Ponente la situazione volge a un miglioramento.

Secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, nella prima parte della mattinata previste ancora precipitazioni al più moderate sul centro-Levante con deboli nevicate sulle vette avetane. Schiarite evidenti a Ponente.

Nel corso della mattinata le precipitazioni andranno ad esaurirsi quasi del tutto anche a levante. Nel pomeriggio cielo sereno sul centro-Ponente, qualche schiarita comparirà anche sul Levante, specie sotto costa, mentre nell’interno è attesa ancora della nuvolosità più o meno compatta, con possibili deboli precipitazioni, nevose sopra i 1000-1100m. In serata anche cielo prevalentemente sgombro da nubi a Ponente, parzialmente nuvoloso sul centro-Levante ma senza fenomeni di rilievo.

Attenzione alla forte tramontana al mattino sul savonese e genovese, in particolare negli sbocchi vallivi. Più moderati altrove. Nel pomeriggio ventilazione in generale indebolimento.

Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in calo le minime sulla costa tra +6 e +12° C, nell’interno tra +2 e +7° C, in leggero rialzo le massime sulla costa tra +14° e +18° C, nell’interno tra +9° e +13° C.

Giovedì 27 febbraio

Cielo in prevalenza sereno, aumento delle velature a partire da Ponente nel pomeriggio. L’evoluzione è ancora incerta. Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature

in generale aumento.

Venerdì 28 febbraio

Nuvolosità più compatta a Levante dove non è escluso qualche rovescio, mentre sul centro Ponente il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Venti moderati e variabili. Temperature stazionarie. Anche qui evoluzione incerta.