Genova. Un nuovo impulso instabile sul bacino del Mediterraneo determinerà un nuovo peggioramento sulla nostra regione, con piogge diffuse e un lieve aumento delle temperature. Nevicate confinate al di sopra dei 1000 mt. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra tarda nottata e mattinata rovesci intermittenti andranno ad interessare il Genovesato e in secondo luogo gli estremi di regioni con precipitazioni deboli o al più moderate. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in estensione a tutta la regione con possibili stacchi moderati/forti a partire dalle ore serali tra Genovesato e Spezzino, a causa di una possibile convergenza tra lo scirocco in risalita sul Levante e la tramontana in uscita dagli sbocchi vallivi Genovesi e Savonesi. Quota neve che si manterrà al di sopra dei 1200 mt. a Ponente e i 1400-1500 mt. a Levante (localmente più in basso con rovesci moderati/forti). Breve pausa precipitativa possibile sull’ Imperiese e Savonese Occidentale in serata.

Venti: dai quadranti settentrionali in aumento nel corso della giornata sul settore centro-occidentale; Debole o moderata da Sud-Est su Spezzino e Tigullio.

Mari: quasi calmi o poco mossi su tutti i settori. Stirati sotto costa sul savonese costiero a partire dalla serata.

Temperature: in lieve aumento su tutta la regione, più marcato nei valori minimi sul centro-levante e nei valori massimi nell’entroterra. Costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +9°C/+15°C; interno: Min: -1°C/+7°C – Max: +4°C/+12°C.

MERCOLEDì 12 FEBBRAIO: nuova giornata perturbata con precipitazioni deboli sul settore occidentale della regione e localmente moderate e più insistenti sul Centro-Levante. Quota neve in lieve calo su Alpi Liguri e Marittime (localmente sotto i 1000mt), sempre al di sopra dei 1400-1500 mt. sull’ Appennino Orientale. Pause asciutte più frequenti nel corso della giornata sulla riviera di Ponente.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente con rinforzi in mattinata sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovesato occidentale. Deboli o moderati dai quadranti meridionali su Tigullio e Spezzino

Mari: stirati sotto costa a ponente. Mossi o molto mossi al largo e sul Levante costiero. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

GIOVEDì 13 FEBBRAIO: giornata più asciutta rispetto alle due precedenti con qualche piovasco residuo confinato ai settori Centro-Orientali della regione e schiarite più ampie su quelli Occidentali .Temperature stazionarie. Ventilazione debole variabile. Mari mossi o poco mossi.