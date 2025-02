Liguria. Ancora qualche ora di sole e meteo stabile su Genova e la Liguria in attesa di un deciso peggioramento atteso tra domani, venerdì, e il weekend: secondo le previsioni del centro meteo Limet torneranno freddo, pioggia e neve.

Il meteo per oggi giovedì 6 febbraio a Genova e in Liguria

In prevalenza cieli sereni su tutta la regione, con possibili banchi di nebbia temporanei sui versanti padani centro-occidentali. Al pomeriggio persisterà il bel tempo su tutta la regione, con qualche foschia sui versanti padani centrali. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese Orientale. A regime di brezza a Levante e nell’Imperiese. Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso al largo, poco mosso altrove. Temperature generalmente stazionarie o in lieve calo nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 6 e 17 gradi, tra -4 e 14 nell’interno.

Costa: Min: +6°C/+11°C – Max: +13°C/+17°C

Interno: Min: -4°C/+6°C – Max: +8°C/+14°C

Il meteo di domani, venerdì 7 febbraio

Deciso peggioramento, con rovesci sparsi già dal mattino a levante in rapida espansione al resto della regione nel corso della giornata. Neve sulle Alpi Liguri e nei versanti padani centro-occidentali (4-500 metri), a quote maggiori sui versanti marittimi (800-1000 metri) e spostandosi verso levante (1000 metri).

Venti tesi dai quadranti settentrionali su Savonese e Genovesato, moderati altrove. Mare stirato sotto costa sul settore centrale, poco mosso a levante, mosso a ponente e al largo. Temperature in deciso calo, in particolare in quota.

Il meteo per sabato 8 febbraio a Genova e in Liguria

Aumento generale dell’intensità delle precipitazioni, in particolare sul centro-ponente, dove assumeranno carattere nevoso sulle Alpi Liguri, oltre i 300-400 metri nei versanti padani del Savonese e Genovesato occidentale, 700-800 metri su quelli marittimi, 800-1000 metri sull’Appennino di Levante.

Venti tesi dai quadranti settentrionali, forti su Savonese e Genovesato occidentale. Mare mosso, localmente molto mosso a ponente, stirato sotto costa sul settore centro-occidentale. Temperature in ulteriore lieve calo.