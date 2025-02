Meteo Liguria: fine settimana grigio e piovoso, ma risalgono le temperature

Genova. Fine settimana grigio e piovoso sulla Liguria dopo giornate di bel tempo, sole e temperature “frizzanti”.

A causa di correnti umide in arrivo dal mare, le temperature torneranno a salire ma continuerà a piovere per gran parte del weekend, con maggiore insistenza sul settore centrale della regione. Possibili brevi rovesci in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

Le piogge sono invece meno probabili al lati della regione, dove si farà vedere anche qualche momentanea schiarita. I venti saranno moderati da sud-est al largo, con parziali estensioni alle coste centro-orientali. Debole ritorno da nord a ponente, il mare generalmente mosso. La situazione rimarrà praticamente invariata sia domenica sia lunedì.

In aumento, come detto, le temperature minime, mentre le massime restano stazionarie o in contenuto calo: