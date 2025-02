Genova. Il minimo di bassa pressione sul Tirreno, formatosi a seguito dell’irruzione fredda, si allontanerà velocemente verso il Mar Egeo, favorendo nel corso della giornata di oggi una diminuzione della ventilazione settentrionale sulla Liguria. Chiusura di settimana e inizio di nuova caratterizzati da tempo variabile. Ecco le previsioni degli esperti di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per domenica 16 febbraio

Cielo e fenomeni

giornata stabile, ma caratterizzata da nuvolosità variabile, generalmente di tipo medio-alto, in transito sull’intero territorio regionale. In ogni caso, non mancheranno ampi spazi soleggiati.

Venti

ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione si presenterà debole o moderata dai quadranti meridionali.

Mari

generalmente poco mosso, fino a mosso in serata sul bacino occidentale.

Temperature

minime in lieve calo sui versanti padani, in genere stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulle Riviere, stabili o in lieve aumento altrove. Costa: minime 4/11 gradi, massime 11/15 gradi. Interno: minime -5/4 gradi, massime 5/11 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria per lunedì 17 febbraio

Cielo e fenomeni

velature in transito sull’intera regione, con addensamenti sugli estremi della regione e sui versanti padani. Nel corso della mattinata annuvolamenti in dissolvimento nelle aree interne.

Venti

moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a tesi ad inizio e fine giornata, tra Genova e Capo Mele. Deboli o moderati a regime variabile altrove.

Mari

poco mosso a levante, mosso altrove.

Temperature

in calo, specie le minime.

Previsioni meteo Genova e Liguria per martedì 18 febbraio

Giornata caratterizzata da nubi sparse su tutta la regione, senza piogge. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Ventilazione settentrionale fino a tesa.