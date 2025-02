Liguria. Una piccola ondulazione del getto determinerà un aumento dell’instabilità sulla nostra regione, in particolare sul centro-Levante. Ecco le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia.

Attenzione ai venti tesi da Nord su genovese e savonese, e da Sud-Est su Tigullio al mattino e attenzione ai possibili rovesci semi-stazionari nella notte e nelle prime ore del mattino, più probabili tra Golfo Paradiso e Golfo del Tigullio.

Nelle prime ore del mattino possibili rovesci semi stazionari, più probabili tra Golfo Paradiso e Golfo del Tigullio con possibili colpi di tuono. Non si esclude qualche rovescio organizzato anche su genovesato orientale e spezzino. Piovaschi, invece, possibili tra genovese di Ponente e savonese.

Nel corso della mattinata attesi ancora rovesci sempre tra genovese e spezzino, mentre su imperiese avremo nuvolosità variabile. Nel pomeriggio i fenomeni andranno via via attenuandosi ma saranno sempre possibili sulla nostra regione. La quota neve si manterrà al di sopra dei 1200 metri a Levante.

Venti come detto al mattino tesi dai quadranti settentrionali tra genovese e savonese e da Sud-est su Tigullio. Nel pomeriggio ventilazione sempre sostenuta da Nord su savonese e genovese, si attenua lo scirocco sul Tigullio.

Mare mosso.

Temperature in lieve calo sulla costa minime tra +6 e +10° C, nell’interno tra +1 e +5° C. Massime sulla costa tra +8 e +13° C, nell’interno tra +4° e +9° C.

Giovedì 13 febbraio

Parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Non sono previsti fenomeni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali su centro-ponente, più deboli e variabili altrove. Mari

mosso al mattino, ma moto ondoso in calo nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 14 febbraio

Nuovo avviso di vento forte dai quadranti settentrionali. Giornata a tratti instabile anche se in prevalenza soleggiata. Non si esclude qualche rovescio a levante. Quota neve in calo. Temperature in deciso calo.