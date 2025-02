Genova. A partire dalle prime luci dell’alba, banchi di nebbia in aumento sui versanti padani centro-occidentali e nuvolosità medio-bassa sui versanti marittimi del Genovesato e del Tigullio, senza fenomeni associati. Cieli velati o poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio nuvolosità bassa in aumento sui versanti padani e sulle vette Appenniniche, in estensione anche ai tratti costieri e all’entroterra in serata. Nuvolosità alta stratificata per l’intero periodo in quota.

Situazione: Si protrae anche in questi primi giorni della settimana la parentesi fredda sulla nostra regione.: Aria fredda affluisce alle medie quote dalla porta della Bora, per poi riversarsi nei bassi strati con sensazione di freddo crescente e ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Avvisi: Raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 50 Km/h sulle vallate esposte del Savonese e del Genovesato centro-occidentale in nottata e successivamente a partire dalla tarda serata.

Venti: moderati o localmente forti sul Centro-Ponente della regione con rinforzi sui versanti marittimi del Savonese Centro-Orientale e del Genovesato Occidentale in nottata e a partire dalla tarda serata. Deboli dai quadranti meridionali sul Levante e localmente sul Genovesato Orientale nelle ore centrali della giornata.

Mari: stirati o poco mossi sotto costa. Mossi al largo in tarda nottata e a partire dalla serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo nei valori minimi sulle vallate esposte al “travaso” e sui versanti padani. Massime stazionarie o in lieve aumento sulla Riviera di Levante

Costa: Min: +3°C/+10°C – Max: +7°C/+13°C

Interno: Min: -6°C/+2°C – Max: +2°C/+9°C