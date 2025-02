Liguria. Ulteriore miglioramento della situazione meteo in Liguria e a Genova. Come spiegano i previsori del centro meteo Limet il consolidamento dell’anticiclone sull’Europa centrale e sul Mediterraneo centro-occidentale, determina giornate stabili e in prevalenza soleggiate anche sulla nostra regione.

Il meteo di oggi, lunedì 3 febbraio, a Genova e in Liguria

Nella prima parte di giornata venti fino a forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele. Ad inizio e fine giornata nubi basse o banchi di nebbia potranno interessare i versanti padani, specie quelli alle spalle del settore centrale, cieli pressoché sereni altrove. Durante la restante parte della giornata tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale. Temperature minime stazionarie, massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 7 e 18 gradi, nell’interno tra -1 e 14.

Il meteo di domani, martedì 4 febbraio

Tra la notte e il primo mattino nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani centro-occidentali, in dissolvimento nel corso della mattinata, transito di velature sul resto della Liguria. Dalle ore centrali del giorno tempo soleggiato ovunque, ritorna qualche nube bassa in serata sui versanti padani. Temperature in lieve diminuzione. Venti fino a moderati.

Il meteo di mercoledì 5 febbraio a Genova e in Liguria

Prosegue in Liguria la fase meteo stabile e prevalentemente soleggiata, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo e interesseranno solamente i versanti padani occidentali. Temperature stazionarie.