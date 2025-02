Oltre 200 persone alla messa di Sant’Egidio per ricordare i senza dimora morti a Genova

Genova. Oltre duecento persone stamani a Genova nella basilica dell’Annunziata hanno partecipato alla messa organizzata dalla Comunita di Sant’Egidio in memoria delle persone senza dimora morte in città nel 2024.

Un anno, quello appena passato, tragico su questo fronte con dodici morti per la durezza della vita di strada, dei quali cinque sono mancati all’aperto, nelle vie e piazze della città. Un numero più alto dell’anno precedente.

Don Maurizio Scala, responsabile del servizio di Sant’Egidio per i senzatetto, ha celebrato la messa davanti a molti senza dimora e volontari ricordando quanto il dolore per queste morti debba suscitare un nuovo impegno.

“In questo tempo di durezza ricordare le persone morte per strada ci interroga e ci provoca – dice il prelato, come riportato dall’Ansa – dobbiamo tutti trovare una nuova sensibilità, nuovi gesti di vicinanza e solidarietà”.

Nella celebrazione liturgica sono stati letti i nomi delle vittime. L’ultimo quello Paolo, morto a 66 anni nella notte del 27 gennaio del 2025 in corso Montegrappa. Tante le storie, com,e quella di Manuela “che conoscevamo da tanti anni, presenza fissa alle distribuzioni nelle stazioni di Principe e Brignole, dove portava sempre allegria con il suo sorriso e i suoi abiti sgargianti” o quella di Angelo, 58 anni, morto sui binari della stazione Brignole nel pomeriggio del 5 agosto 2024, poco dopo essere riuscito a trovare una casa in centro storico.

“Solo pochi sono morti da anziani, perché l’aspettativa media di chi vive per strada è attorno ai 65 anni – spiega Scala – venti anni in meno rispetto agli altri italiani.C’è una lotta contro il tempo da fare: se vogliamo incidere sulla vita di queste persone occorre lavorare per creare percorsi di reintegrazione sociale. Non bastano i dormitori: occorre dare più case”.