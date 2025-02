Megacon Genova: sabato 1 e domenica 2 marzo la fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop

Genova. Un denso programma di spettacoli e attività dal vivo, dall’attore internazionale James Van Der Beek, Dawson nell’omonima serie Dawson Creek, agli amati interpreti delle sigle dei cartoni animati Giorgio Vanni e Cristina D’Avena; il compositore delle colonne sonore di Final Fantasy, Nobuo Uematsu, i celebri protagonisti della tv per ragazzi Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Roberto Ceriotti, Debora Magnaghi e tanti altri, i doppiatori Renato Novara e Claudio Moneta, Anna Mazzamauro, l’indimenticabile signorina Silvani e molti altri ancora. Ma anche aree interattive, tantissimi videogames di ieri e di oggi completamente giocabili, gadget e fumetti, artisti che disegnano dal vivo. Un vero e proprio viaggio all’interno delle passioni che uniscono adulti e ragazzi.

Megacon, giunta alla sua seconda edizione, promette alle famiglie e ai cultori di fumetti, giochi e serie tv un’imperdibile opportunità per immergersi nel mondo della cultura pop. Organizzata da Centro Fiera S.p.A. in collaborazione con Hidden Door S.r.l e Blue Raincoat S.r.l., la kermesse si prepara a invadere il Padiglione Blu dell’ex quartiere fieristico genovese, ora trasformato in Waterfront di Levante, sabato 1 e domenica 2 marzo, con più di 20 mila metri quadrati di intrattenimento.

Un viaggio dinamico e divertente, una grande mostra mercato che per due giorni trasforma la splendida location in un paradiso per gli appassionati, con una vasta offerta di comics, gadget, action figures e giochi di ogni tipo. Un percorso che si snoda tra passato e presente, dall’analogico al digitale, dai giochi da tavolo ai videogames: centinaia di cabinati arcade e retroconsole attendono i visitatori, per dar loro la possibilità di rivivere le atmosfere inimitabili delle sale giochi anni Ottanta e Novanta, ma anche per riscoprire tutti i classici dell’home gaming. Accanto a vere e proprie leggende come Pac Man, Space Invaders, Bubble Bobble e Street Fighter II, decine di postazioni new gen dedicate ai titoli più amati dai ragazzi, tra cui Call of Duty, Fortnite e Mario Kart.

Non si pongono limiti alla fantasia nell’area mattoncini a cura di Liguria Bricks, che offre una grandiosa panoramica delle creazioni dei più talentuosi costruttori italiani. Adulti e bambini avranno l’occasione di visitare meravigliose città in miniatura, per poi mettere alla prova le proprie capacità costruendo mondi immaginari un mattoncino alla volta. Altro laboratorio creativo è quello sui modellini Gunpla con il gruppo IPMS Genova Lince. Qui, oltre alla straordinaria esposizione delle loro opere d’arte, gli esperti lavoreranno dal vivo ai propri custom models, condividendo i “segreti del mestiere” e organizzando vere e proprie dimostrazioni, nel corso delle quali i più piccoli avranno l’opportunità di replicare l’arte dei figurinisti su riproduzioni in stampa 3D.

Nel padiglione Blu la creatività si manifesta in ogni angolo, dai vivaci colori dei mattoncini ai suggestivi abiti dei cosplayer, che interpretano i loro personaggi preferiti imitandone accuratamente le movenze, il vestiario e gli atteggiamenti distintivi. Un’esperienza coinvolgente e tutta da vivere, che permette ai visitatori di incontrare i loro eroi provenienti dai più disparati mondi di fantasia tra anime, manga, film e serie TV. L’Associazione C’Mon cosplay promette poi di intrattenere con contest a premi, attività a tema, set attrezzati per creare contenuti e tantissimo altro.

L’Artist Alley, un affascinante scrigno di creatività nel cuore della fiera, accoglie ben cinquanta autori di talento, tra cui spicca la presenza di Yoshiko Watanabe, che ha collaborato con il padre del fumetto giapponese, Osamu Tezuka, alla creazione di serie animate storiche come “Astroboy”, “Kimba – Il Leone Bianco”, “La Principessa Zaffiro”, e molte altre. Fraffrog, artista poliedrica e creator amatissima sul web, sarà invece ospite allo stand Gigaciao.

Sia sabato che domenica saranno giornate ricchissime di divertimento: ore e ore di spettacolo, ben cinque palchi con un cast straordinario, che spazia dalla televisione per ragazzi al mondo del doppiaggio, dal cinema al web e ai social media.

Menzione speciale per i due super ospiti internazionali di questa edizione: James Van Der Beek e Nobuo Uematsu.

L’attore James Van Der Beek, iconico volto di Dawson Leery nella celebre serie Dawson’s Creek, sarà presente entrambi i giorni per incontrare il pubblico in sessioni di autografi e photo op, oltre a prendere parte a un esclusivo aperitivo con i fan, un’occasione unica per condividere un momento speciale con lui in un’atmosfera rilassata. Inoltre salirà sul palco per un’imperdibile intervista dal vivo, in cui racconterà aneddoti della sua carriera, dai successi televisivi ai progetti più recenti.

A rendere questa edizione ancora più memorabile, la presenza del leggendario Nobuo Uematsu, il compositore delle colonne sonore di Final Fantasy, che per la prima volta in assoluto arriva in Italia per incontrare il pubblico. I fan avranno l’opportunità di partecipare a un esclusivo Meet & Greet con lui e assistere a un evento straordinario: un concerto dal vivo in cui il maestro si esibirà insieme alla band Tiki Show, portando sul palco le sue iconiche composizioni.

Previste sul palco le esibizioni degli amati cantanti delle sigle animate – sabato Giorgio Vanni, domenica Cristina D’avena – che interpreteranno dal vivo i loro più grandi successi, da Dragon Ball e One Piece a Sailor Moon e I Puffi. Con gli storici protagonisti di Bim Bum Bam Pietro Ubaldi, Manuela Blanchard, Debora Magnaghi, Roberto Ceriotti e Carlotta Pisoni Brambilla si farà un salto nei pomeriggi degli anni Novanta trascorsi davanti alla televisione tra sigle indimenticabili, pupazzi iconici e momenti di pura nostalgia.

Tra gli altri ospiti Claudio Moneta, voce italiana di Goku nella serie anime Dragon Ball; Riccardo Suarez, che ha dato voce a Angel Dust in Hazbin Hotel; e Renato Novara, doppiatore di Sonic e di Rubber (Monkey D. Luffy) nel live-action di One Piece, a rappresentare l’eccellenza del doppiaggio italiano.

“Siamo orgogliosi del ritorno di Megacon” – ha sottolineato Vincenzo Monaco, direttore generale di Porto Antico di Genova, la società che gestisce sia le aree espositive del Waterfront di Levante sia le grandi aree nel porto vecchio della città riqualificate nel 1992 in occasione dell’Expo. “Dopo lo straordinario successo di pubblico e di critica del 2024 siamo certi che il ricchissimo programma della seconda edizione non deluderà le altissime aspettative degli appassionati che già da mesi sono attivissimi sui social e che manderanno le immagini del nostro padiglione a milioni di followers”.

“È bello quando si accoglie la prima edizione di una manifestazione, ma è ancora più bello quando, con la seconda edizione, si conferma il suo successo e quello della città che la ospita” – ha dichiarato l’assessore al commercio del comune di Genova Paola Bordilli. “Nomi importanti raggiungeranno Genova per realizzare un evento all’insegna del divertimento, spettacoli dal vivo e aree interattive. Con orgoglio accogliamo l’edizione 2025 per una Genova che ha a cuore la spensieratezza non solo dei più piccini, ma anche dei grandi. Invito quindi tutti i cittadini a partecipare a una due giorni che vede Comune e Porto Antico collaborare assieme agli organizzatori per la migliore riuscita dell’evento”.