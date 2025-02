Maxi cantieri in A7, la richiesta dei consiglieri di Busalla: “Autostrada gratis e compensazioni alle aziende”

Busalla. Varchi autostradali per evitare l’accumulo di traffico nel centro abitato di Busalla, esenzione del pedaggio tra Bolzaneto e Isola del Cantone e compensazioni economiche per le realtà produttive della Valle Scrivia.

Questo è il “pacchetto” di richieste presentate dall’opposizione in Consiglio comunale a Busalla guidata dall’ex candidato sindaco Emanuele Odino per compensare i sicuri disagi in arrivo con l’apertura ad agosto del maxi cantiere sulla A7 per l’ammodernamento dello svincolo di Busalla.

La richiesta è arrivata attraverso una mozione presentata in consiglio: la mozione propone di realizzare soluzioni strutturali per le chiusure che, a partire dal mese di agosto, interesseranno per anni il casello di Busalla. Il documento è stato inviato a tutti i primi cittadini della Valle e al Sindaco di Mignanego. Nella mozione si ricordano tutti gli interventi previsti in Valle nei prossimi anni, dal terzo lotto del Migliarese alla realizzazione dei collegamenti connessi al parco eolico di Isola del Cantone.

“Insieme alle chiusure autostradali tutti questi interventi rappresentano per il territorio una “tempesta perfetta”, con effetti pesantissimi su cittadini, aziende ed ambiente – scrive Odino – Nella mozione le opposizioni chiedono l’estensione a 24 ore del Servizio Emergenza Urgenza e compensazioni per mitigare l’aumento dell’inquinamento ambientale e acustico, propongono di realizzare varchi autostradali alternativi per evitare l’accumulo di traffico a Busalla , Borgo Fornari, Isolabuona e Isorelle, chiedono l’esenzione del pedaggio autostradale tra Bolzaneto e Isola del Cantone in entrambe le direzioni per tutta la durata dei lavori e compensazioni economiche per le attività produttive della Valle Scrivia”.