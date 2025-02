Marinella in liquidazione giudiziale: debiti scaduti per oltre 30mila euro e insolvenza della società

Genova. La società Marinella 1939 srl, che gestisce l’omonimo locale sulla passeggiata di Nervi, andrà in liquidazione giudiziale. A stabilirlo la sentenza della VII sezione civile del Tribunale di Genova che questa mattina ha emesso la sentenza.

Secondo quanto emerso durante il dibattimento agli atti risulta un ammontare di debiti scaduti ampiamente superiore ad ai 30 mila euro mentre oggi la società si trova in stato di insolvenza.

L’incarico di curatore fallimentare è stato affidato al dottor commercialista Dante Benzi, che “con urgenza” procederà all’inventariazione dei beni esistenti nel locali di Nervi. Il prossimo 18 giugno è stata infine fissata la data per l’adunanza per l’esame dello “stato passivo” della società.

Il locale iconico di Nervi

Lo scorso agosto, il locale era stato chiuso per lavori, come confermato a Genova24 dalla stessa società, dopo che il bar ristorante era stato aperto al pubblico nei mesi precedenti. Il titolare Igor Mendelevich aveva infatti deciso di partire subito con il locale e la ristorazione per farsi conoscere dai genovesi, ma restavano da completare l’hotel 4 stelle superior e il centro benessere. Nove camere con vista mozzafiato sul mare, tutte con vasca idromassaggio (di cui due a filo pavimento) e dotate di ogni comfort. Ad oggi non completati.

La società La Marinella 1934 era stata creata nel 2017 da Igor Mendelivich e altri soci per rilanciare il gioiello in stile art-déco in declino da decenni e abbandonato definitivamente dal 2012. Una volta siglato l’accordo col Comune, la mareggiata epocale del 2018 aveva messo in serio pericolo tutto il progetto a quattro giorni dall’avvio del cantiere. Un’ulteriore mazzata era arrivata dal mare nel 2021 a lavori in corso.

L’investimento previsto in origine era di 2,5 milioni, alla fine ne sono serviti almeno 4. Nel frattempo, però, è stato anche rinegoziato il contratto con Tursi: quello iniziale comprendeva una concessione di 20 anni con un canone annuo di 32mila euro nei primi dieci e 64mila euro nei successivi, quello nuovo ha abbattuto il canone alla soglia minima prevista dalla legge (2.500 euro) senza tuttavia allungare la durata della concessione.