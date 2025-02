Mareggiate, da Rfi il progetto per la messa in sicurezza del viadotto ferroviario di Recco

Genova. Rfi ha consegnato alla Regione Liguria il nuovo progetto a difesa del litorale e per la messa in sicurezza del viadotto ferroviario di Mulinetti a Recco.

Il progetto è stato anticipato la scorsa settimana da Genova24, mentre oggi lo comunicatno i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo), Alessio Piana (delegato allo Sviluppo economico) e Armando Biasi, presidente della III commissione Attività produttive: “Si tratta di un’opera importante per il territorio del Levante genovese, attesa da anni, che consentirà di mettere al riparo dalle forti mareggiate la linea ferroviaria Genova-La Spezia. Un’iniziativa necessaria per la sicurezza, che si aggiunge ai vari interventi finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Attualmente è previsto un molo a martello lungo 64 metri, un ripascimento da 130 metri cubi per metro lineare e un livellamento del fondale con una scogliera artificiale sommersa al fine di depotenziare il moto ondoso in arrivo sul litorale di Mulinetti. Successivamente al consolidamento delle pile del viadotto ferroviario, l’intervento riguarderà la difesa costiera. I responsabili di RfI hanno già informato il Comune di Recco, che si è attivato affinché il progetto sia condiviso anche con gli operatori delle attività in zona con i quali è in programma una riunione entro fine febbraio.