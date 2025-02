Marassi, schiaffi e insulti a una conoscente: 52enne arrestato per lesioni e maltrattamenti:

Genova. Nella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un 52enne genovese con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni di una sua conoscente.

L’intervento nel quartiere di Marassi è nato dalla segnalazione di un residente che, attirato dalle urla di una donna in strada, si è affacciato alla finestra e ha visto un uomo colpirla con schiaffi e pugni.

All’arrivo dei militari dell’Arma, l’aggressore, alla guida di una Peugeot, stava cercando di fuggire ma le pattuglie del radiomobile sono riuscite a bloccare il mezzo e a identificare gli occupanti.

Sul lato passeggero si trovava una donna in lacrime, visibilmente terrorizzata. In forte stato di agitazione, la vittima ha raccontato di essere ospite dell’uomo da diversi mesi e che, quella sera, lui si era innervosito senza un apparente motivo. Dopo averla insultata e presa a schiaffi, l’aveva costretta a salire in auto.

Inoltre, le aveva rubato il cellulare e il bancomat, privandola così della possibilità di chiedere aiuto o di avere una qualche disponibilità economica. La donna, che ha raccontato di essere vittima di continue violenze psico-fisiche, è stata trasportata e visitata dai medici dell’ospedale Galliera.

L’uomo è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e portato nel carcere di Marassi.