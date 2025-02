Manutenzioni: triangolazione Comune, Aster e municipi. 6,2 milioni per oltre 200 interventi

Genova. Passare da un approccio reattivo a un approccio proattivo. Nelle parole dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova, Ferdinando De Fornari, c’è il senso del nuovo piano di manutenzioni annuale presentato oggi dall’amministrazione. “Abbiamo raschiato il fondo del barile – dice il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – in un momento di esplosione della spesa dell’ente ma è necessario concretizzare tutta una serie di interventi, dai marciapiedi, al verde pubblico agli impianti, che possono migliorare la qualità della vita dei cittadini nei vari quartieri”.

Mossa da campagna elettorale? “Questi commenti non mi interessano”, taglia corto Piciocchi, candidato del centrodestra alle comunali ma dal 9 dicembre anche “sindaco facente funzioni”. “Un cambiamento di assetto su questa partita è stato una priorità da subito e da subito ho chiesto all’assessore De Fornari di migliorarne il sistema organizzativo”.

Il programma di interventi prioritari di manutenzione da oltre 6,2 milioni di euro. Il piano predisposto prevede 234 interventi, in partenza in questi giorni in tutti i municipi, su strade, marciapiedi, verde pubblico e impianti. Il piano si articola in lavori in capo ad Aster per 3,151 milioni di euro, 934.640 mila euro di interventi di manutenzione ordinaria che saranno eseguiti a cura dei municipi, con finanziamento in parte corrente e 2.129.500 euro di lavori del Piano operativo annuale di manutenzione. Di quegli oltre 900mila euro a disposizione, complessivamente dei nove municipi, 500mila erano già previsti nel bilancio approvato a fine anno mentre altri 450mila sono stati aggiunti in corsa.

“Questo programma – dichiara Pietro Piciocchi – è solo una prima fase di interventi manutentivi che stanno partendo e che partiranno stretto giro sul tutto il territorio, andando a intervenire sulle priorità indicate dai municipi. Gli interventi saranno poi incrementati anche nei prossimi mesi per un investimento complessivo previsto, solo a oggi, di 17 milioni di euro. Dall’ascolto quartiere per quartiere di questi ultimi mesi sono emerse necessità su cui ci siamo presi l’impegno di un pronto intervento e questo programma va proprio in questa direzione”.

Gli interventi in questione saranno a breve inseriti su un portale accessibile ai cittadini, sul quale potranno essere monitorati gli stati di avanzamento dei lavori stessi.

“Gli interventi stanno partendo proprio in questi giorni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari – le priorità sono state individuate in stretta collaborazione con i Municipi a cui abbiamo chiesto le situazioni prioritarie su cui intervenire. Questo programma ha l’obiettivo di mettere a sistema e razionalizzare le attività manutentive sul territorio di tutti i municipi. Sono altri assi portanti del pacchetto di interventi le strade con asfaltature e attenzione ai marciapiedi, agli attraversamenti stradali e alle scalinate, spesso unici punti di collegamento con le grandi arterie, il ripristino delle aree giochi con nuove attrezzature e pavimentazioni antitrauma, una pervasiva manutenzione e riqualificazione del verde dalla bonifica delle scarpate alle potature, il ripristino di aree cani e manutenzione per vialetti”.

“L’armonizzazione tra le esigenze manutentive del territorio e le istanze provenienti dai singoli municipi rappresenta un elemento strategico della nostra attività – aggiunge Francesca Aleo, direttrice operativa di Aster – Aster opera con un impegno costante, garantendo un servizio attivo 24 ore su 24, capace di coniugare programmazione e tempestività negli interventi. Il coordinamento con le istituzioni locali consente di assicurare risposte efficaci e puntuali alle segnalazioni provenienti dal territorio, nel rispetto di una logica di continuità operativa e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico. Il nostro obiettivo è rafforzare un modello di gestione efficiente e dinamico, che valorizzi la sinergia con i municipi e risponda in modo proattivo alle necessità della città”.

Dalla conferenza stampa è emerso – lo ha spiegato il reggente Piciocchi – che fino a oggi i municipi non sono stati sufficientemente rapidi nell’attuare i lavori di manutenzione ordinaria. “A gennaio ci sono municipi che hanno speso 100 euro, quello che vogliamo è che le aree tecniche presentino le loro priorità in modo da utilizzare i fondi messi a disposizione, se poi ci saranno altre necessità nei mesi successivi vedremo di integrare le risorse”.

Gli interventi già previsti nei vari municipi sono oltre 200. Si tratta di una prima tranche di opere che si aggiungono a quelle di interesse cittadino e che, se saranno realizzate nei tempi concordati, potranno essere implementate con eventuali ulteriori fondi. A seguire alcuni dei lavori principali programmati.

Municipio Centro Est

* pavimentazione stradale in piazza Corvetto, piazza Manin, corso Armellini

* marciapiedi in via Colombo, corso Magenta, via Bianchetti, presso la scalinata di via Centurione rifacimento scala di collegamento tra le varie Creuze e passaggi

* interventi diffusi su tutto il Municipio per interventi nelle scuole, riqualificazione e manutenzione del verde pubblico.

Municipio II Centro Ovest

* pavimentazione stradale in vico Grattoni e via Botteri

* marciapiedi e percorsi pedonali in via della Cella, via Bianco, via Armirotti-Currò Bazzi, via Leon Pancaldo

* interventi diffusi su tutto il Municipio per edifici civici, scuole, verde pubblico e aree giochi

Municipio III Bassa Val Bisagno

* pavimentazione stradale in via Fontanarossa, via Giacometti, via Del Pontenuovo, via Robino, via Ponte Serra, via Amarena

* marciapiedi e percorsi pedonali in via Don Orione, Corso Monte Grappa, via Donghi, piazza Solari, via Fereggiano, manutenzione in scalinata via Fea/via Robino, scalinata accesso Fratellanza San Fruttuoso, muro scalinata vico Dell’Orso

* interventi diffusi su tutto il territorio per le scuole, muri, verde e illuminazione

* pubblica

Municipio IV Media Val Bisagno

* pavimentazione stradale in piazzale Marassi, via Bavari, via Bobbio

* marciapiedi e percorsi pedonali in via Montaldo, via Struppa, via Molassana, via Bobbio, attraversamenti stradali via Burlando, via Piacenza, via Fidenza, via Trensasco, scalinate sulla via Montenero interventi su pavimentazione

* interventi diffusi su tutto il Municipio per scuole, manufatti a protezione dei percorsi pedonali, muri, manutenzione del verde, ripristino area cani

Municipio V Val Polcevera

* pavimentazione stradale in via Semini, via Natale, via Vezzani, via Pedrini

* marciapiedi in via Linneo, via Coni Zugna, via Giro del Vento, via Gallino

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti, impianti e verde pubblico

Municipio VI Medio Ponente

* pavimentazione rotonda via Conigliano, via Puccini, via Cervetto, piazza Baracca

* marciapiedi e percorsi pedonali via Sestri, via Puccini

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, verde pubblico, immobili storici vincolati e scuole, manutenzione vialetti interni e rifacimento grate Cimitero S. Giovanni Battista.

Municipio VII Ponente

* pavimentazione stradale in via Branega, via Piandilucco, via Novella

* marciapiedi e percorsi pedonali in via Pra’, via Rostan, via di Monferrato, via della

* Benedicta

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi

* pedonali, scuole, muri, verde pubblico

Municipio VIII Medio Levante

* pavimentazione stradale in via Piave, piazza Merani, via Gobetti, via Casaregis, via Trieste, via Battisti, via Caffa, via Bosio

* marciapiedi e percorsi pedonali in via De Bosis, piazza Rensi, piazza Merani, via Caffa, via Causa, via Pisa, viale Bernabò Brea (pavimentazione scalinate), via Boselli

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, su impiantistica e manutenzione edifici civici, verde pubblico,

* riqualificazione area giochi

Municipio IX Levante

* pavimentazione stradale in via della Vergine, Salita Sella, via Bisagno, svincolo via del Commercio, via Cadighiara, via Murcarolo, via Gianelli, via Superiore dei Lucchi

* marciapiedi e percorsi pedonali in viale De Geneys, via Somma, via dei Ciclamini, via Posalunga

* interventi diffusi su tutto il Municipio per manufatti a protezione dei percorsi pedonali, manutenzione scuole, aree verdi.